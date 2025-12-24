Lula faz último discurso do ano em rádio e TV nesta quarta-feira

Último pronunciamento de Lula do ano vai ao ar nesta quarta-feira, 24. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará seu último pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão do ano nesta quarta-feira, 24, às 20h30. O conteúdo do discurso foi gravado ao longo da semana, mas não foi antecipado à imprensa.

A expectativa é que Lula fale sobre a aprovação da lei que isenta do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês e também mencione a revogação das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre alguns produtos brasileiros. Além disso, o presidente brasileiro deve destacar a aprovação da norma que reduz os custos para a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na noite de terça-feira (23), Lula encerrou a agenda oficial com deslocamento para a cidade de São Paulo, onde celebrará o Natal ao lado da primeira dama Janja Lula da Silva e dos filhos. Após as festividades de Natal, o presidente pretende passar o Réveillon na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.