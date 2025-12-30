Governo paga R$ 1,5 bilhão em emendas do Congresso na semana do Natal

Deputados federais concentraram a maior parte das emendas individuais e de comissão pagas na semana, com R$ 500 milhões - Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados

O Governo Federal desembolsou R$ 1,53 bilhão em emendas parlamentares na última semana, que incluiu o feriado de Natal, em 25 de dezembro. O montante corresponde ao sétimo maior volume semanal de pagamentos registrados em 2025.

Do valor pago na semana passada, 55% foram destinados a emendas de bancadas estaduais, que são impositivas. O valor somou R$ 831 milhões, sendo R$ 416 milhões (27%) para emendas de comissão e R$ 270 milhões (18%) para emendas individuais.

Deputados federais concentraram a maior parte das emendas individuais e de comissão pagas na semana, com R$ 500 milhões. Já os senadores tiveram R$ 186 milhões pagos do total que indicaram.

Apesar de ainda restarem R$ 99,5 milhões em emendas Pix, modalidade de emenda individual em que os recursos são transferidos diretamente a estados e municípios, sem indicação prévia de finalidade, não houve pagamento desse tipo na semana do Natal.

O que são emendas parlamentares?

As emendas parlamentares são recursos reservados no Orçamento, executados mediante indicações de deputados e senadores. Os recursos são destinados para que os parlamentares realizem obras e projetos.

Em 2025, o total pago pelo governo chegou a R$ 30,2 bilhões, sendo ele composto por emendas individuais e de bancada, cujo pagamento é obrigatório, e emendas de comissão, que são de execução facultativa.

Além dos pagamentos, o governo empenhou nesta semana outros R$ 2,6 bilhões em emendas. Com isso, até agora, comprometeu-se a pagar R$ 44,7 bilhões, o equivalente a 92% dos R$ 48,5 bilhões destinados a emendas parlamentares em 2025

Se o Governo não pagar as outras emendas de 2025, R$ 14,5 bilhões já empenhados terão de ser reclassificados como “restos a pagar”, para quitação nos próximos anos.