Governo planejava lançar programa contra assédio com Almeida e Anielle

Silvio Almeida é acusado de praticar assédio sexual contra Anielle Franco - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um evento planejado pelo governo federal iria juntar no mesmo palco o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Almeida foi demitido da pasta na semana passada após acusações de assédio sexual contra mulheres. Uma das vítimas teria sido Anielle.



Conforme revelado pela coluna de Lauro Jardim do jornal O Globo, o evento trataria sobre uma portaria do Ministério da Gestão que disciplina o "Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação" que deve ser publicada ainda nesta semana no Diário Oficial.

O documento, que detalha o programa contra assédio instituído por decreto em julho, já está pronto. Um dos pontos em que a portaria vai se concentrar é em relação aos canais de denúncias. Uma pesquisa feita no ano passado com servidores apontou que uma quantidade expressiva não sabia a quem recorrer.

A expectativa era que a portaria fosse anunciada em um evento há cerca de duas semanas, com a presença de ministros. Mas, como alguns não poderiam comparecer, a programação não se concretizou.

Quando uma nova solenidade estava sendo planejada, irromperam as acusações de assédio contra Silvio Almeida. Agora, não se sabe se haverá mais uma cerimônia para apresentar a portaria.