Governo que limitar vale-gás a número de pessoas da família

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, falou nesta quinta-feira 28, sobre a possibilidade de reduzir a concessão do vale-gàs à quantidade de pessoa das famílias. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa durante o anúncio do pacote de corte de gastos.

“Temos avançado para refazer o desenho do vale-gás, de modo que fique claro que estamos fazendo a previsão orçamentária de toda a despesa que vai para o benefício do vale-gás, com alguns ajustes, na linha do que estamos anunciando aqui, para que a gente focalize o benefício com o critério de justiça. Basicamente, o tamanho da família vai definir a quantidade de botijão que a família vai receber”, afirmou.

As mudanças vão ser enviadas ao Congresso Nacional como um substitutivo, que deverá ser reincorporado ao Orçamento dentro do arcabouço fiscal. De acordo com o governo, o programa deve ser ampliado para 20 milhões de famílias até dezembro de 2025.

O programa Gás para Todos deve ser financiado com recursos do Fundo Social.