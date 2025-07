Haddad, Motta e Alcolumbre se reúnem para debater impasse no IOF

Haddad se reuniu com líderes do Congresso para debater impasse no IOF - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se reuniram na noite de terça-feira, 8, para debater o impasse sobre o decreto da alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

Este foi o primeiro encontro entre o chefe da equipe econômica do governo Lula com os líderes do Congresso Nacional após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender o decreto do IOF e o decreto legislativo que derrubou a alta do imposto.

A reunião, que também contou com a participação da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o líder do governo do Senado, Jaques Wagner (PT), buscava aparar arestas após um dia de declarações a favor do diálogo dadas pelo ministro da Fazenda.

Aliados de Motta, de quem partiu a iniciativa para o encontro, já haviam afirmado ontem que uma conversa com a Fazenda buscaria chegar a um entendimento antes da interferência do STF no assunto.

Encontro com Moraes

Uma audiência de conciliação entre os os membros do governo e os líderes do Congresso com o Alexandre de Moraes está marcada para a próxima terça-feira, 15, às 15h, na sala de audiências do tribunal. O encontro tem o objetivo de buscar uma saída negociada para a crise envolvendo o levantamento das alíquotas.