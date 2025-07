Haddad rebate críticas a isenção de Imposto de Renda até R$ 5 mil: "Pode gritar"

Ministro Fernando Haddad defende cobrança de mais ricos para isentar salário de quem ganha até R$ 5 mil - Foto: Fábio Rodrigues | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a isenção de imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil e a redução de alíquota para os vencimentos que não ultrapassem R$ 7 mil. A fala ocorreu no Palácio do Planalto, durante o lançamento do plano Safra 2025/2026.

Haddad defendeu a proposta e afirmou que é preciso fazer justiça. "Vamos colocar 25 milhões de famílias pagando nada ou menos imposto de renda. Sabe quantas vão passar a pagar? Que ganham ali 1 milhão por ano, 1 milhão e 200 mil por ano, 10 milhões por ano? 140 mil", comparou o ministro.

Haddad lembrou que a alíquota cobrada dessas faixas de renda será de 10%, enquanto em outros países chega a 40%. E concluiu em tom desafiador. "Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil".



