Hamilton Assis lamenta entrega de título a Flávio em Salvador

O vereador Hamilton Assis (PSOL) lamentou a entrega do Título de Cidadão Soteropolitano ao candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), durante ato de campanha em Salvador. Em conversa com a imprensa nesta segunda-feira, 21, momentos antes da visita da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) à capital baiana, o edil criticou a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) que permitiu a concessão da honraria.

“Isso é um absurdo do ponto de vista institucional e eleitoral, mas a justiça acabou derrubando uma liminar fazendo com que o título fosse entregue. [..] Nós consideramos que ele [Flávio] não é uma referência política para ser reivindicado como cidadão de Salvador. Desconhecemos qualquer feito dele que tenha impactado a vida dos cidadãos soteropolitanos”, apontou Hamilton.

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A honraria foi entregue a Flávio durante ato bolsonarista realizado no Farol da Barra no último sábado, 17. A cerimônia foi permitida após a Câmara Municipal de Salvador (CMS) autorizar a transferência de sua sede para sua sede de forma temporária.

Na sexta-feira, 16, a juíza Carla Graziela Costantino de Araújo, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, havia determinado o adiamento da entrega da honraria para depois do encerramento do processo eleitoral de 2026, mas a decisão foi derrubada no início da tarde de sábado.

Importância na mobilização

Antes do evento, o portal A TARDE também conversou com a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) que destacou a presença de Erika Hilton em Salvador para apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para a legisladora, é preciso a manutenção das mobilizações para que o petista consiga vencer a disputa contra Flávio Bolsonaro no segundo turno.

“A vinda de Erika Hilton e não só isso, esse momento coletivo é muito importante porque é isso que estamos precisando: manter essa mobilização, manter essa esperança. Essa energia que faz a gente continuar lutando até o último momento. O que está em jogo é o futuro de nosso país, é muito mais que duas candidaturas. É muito bonito ver o povo assumindo posicionamento político e coletivo”, declarou Aladilce.