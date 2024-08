Herman Benjamin toma posse como novo presidente do STJ

Benjamin assumiu como presidente do STJ nesta quinta-feira, 22 - Foto: Lucas Pricken | STJ

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, tomou posse como presidente da Corte, nesta quinta-feira, 22. O mandato vale pelo biênio 2024-2026. O também ministro Luis Felipe Salomão foi empossado vice-presidente.

Na mesma cerimônia, Benjamin e Salomão também assumiram o Conselho de Justiça Federal (CJF). Eles foram eleitos em abril e ficam no lugar dos ministros Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na posse com seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), assim como Arthur Lira (PP), que preside a Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco (PSD), do Senado. O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, e ministros do governo também compareceram.

Maria Thereza, antecessora de Benjamin na presidência, fez um balanço da sua passagem no comando do STJ, e afirmou confiar no sucesso da gestão do próximo presidente.

“Temos plena certeza de que a nova administração estará bem equipada para enfrentar desafios e de que a chegada de novos líderes com currículo ilustre e experiências diversas trará uma perspectiva renovadora e eficaz, alinhada com as demandas atuais e futuras. Esta será uma oportunidade de fortalecer a Justiça e de garantir que o Tribunal da Cidadania continue desempenhando seu papel essencial com o comprometimento perante à sociedade”, afirmou.