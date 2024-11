Hilton Coelho: "PEC é grito legítimo da classe trabalhadora"

Deputado federal Hilton Coelho - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O deputado Federal Hilton Coelho (PSOL) apoiou o projeto da deputada Erika Hilton que propõe o fim da escala 6x1, e afirmou que, diante do apoio popular, tem expectativa de que a proposta seja aprovada e colocada em prática. Hilton participa da mobilização contra a escala realizada nesta sexta-feira, 15, no Farol da Barra, em Salvador.

“Projeto é um grito legítimo da classe trabalhadora, Quando Azevedo [vereador que iniciou o movimento trabalhista] grava um vídeo mostrando a sua própria dor nas redes sociais, ele mostra um magnetismo como convocação da classe trabalhadora para garantir esse direito para toda a classe trabalhadora. Isso virou um projeto de emenda constitucional que de fato ganha uma nova expressão nacional e não se fala de outra coisa, já que é um problema gravíssimo. Ninguém deixa de considerar algo mais insano. Atualmente a classe trabalhadora que está na fronteira do trabalho livre e do trabalho escravo”, afirmou o político.

“Apesar do congresso possuir em sua maioria conversadora, o clamor através do posicionamento das pessoas nas redes sociais ao meu ver tem feito com que um conjunto de parlamentares e até bancadas inteiras conservadoras, estejam declarando apoio ao projeto então”, continua ele.

Ainda conforme o deputado federal, as críticas relacionadas à consequência negativa da redução da escala 6x1, é uma visão fragmentada e que serve para sustentar a concentração de renda, que é um problema “tônico” no país.

“Isso daí é uma visão fragmentada, porque quando você tem mais gente no mercado de trabalho, isso significa mais consumo e uma dinamização maior da economia. Esse é essa é a grande contraposição que existe no Brasil entre aqueles que defendem a concentração de renda e riqueza que a tônica do país e aqueles que entendem que distribuição de renda e riqueza é fundamental para incrementar a economia”, finaliza Hilton Coelho.