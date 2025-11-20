Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TROCA DE SOCOS

Homem que brigou com deputado do PT já foi preso; saiba detalhes

Comentários nas redes sociais mostram apoio explícito à violência

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

20/11/2025 - 21:36 h
Weslley se envolveu em confusão com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR).
Weslley se envolveu em confusão com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR). -

O homem flagrado em vídeo trocando socos com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) numa rua no Centro de Curitiba na quarta-feira, 19, teve a identidade revelada. De acordo com apuração do site Fórum, trata-se de Weslley de Souza Silva, de 23 anos e já foi preso.

Leia Também:

"Esquerda é racista porque não quer perder votos", diz deputado do PT
Vídeo: deputado negro é retirado de voo para ser revistado
Deputado negro eleito pelo Paraná denuncia preconceito na Alep

Ele foi detido em novembro de 2023, durante uma operação policial numa loja em São José dos Pinhais, interior do Paraná. Na ocasião, ele era responsável pela tabacaria Katar Lounge e segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, agentes encontraram no estabelecimento diversas essências de narguilé com a data de validade vencida expostas à venda.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além dos produtos irregulares, a polícia apreendeu no local um simulacro de arma de fogo (uma pistola de airsoft). O objeto, conforme o registro policial, seria usado para intimidação dentro do estabelecimento.

O flagrante resultou na prisão de Weslley à época e no encerramento das atividades da empresa, que hoje consta como baixada na Receita Federal.

Incentivo à violência

O perfil de Weslley no Instagram foi identificado e recebeu uma enxurrada de comentários em apoio explícito à violência:

  • “O nosso herói não usa capa, ele bate em esquerdista”;
  • “Finalmente achei o perfil da lenda, mandou bem demais irmão, renatinho conheceu a extrema direita”;
  • “Bateu em petista ganhou o meu respeito”;
  • “Tomara que seu exemplo seja popularizado. Já chega de discussãozinha com esquerdista. Tem que enfiar a mão nessa galera mesmo”;
  • “Faz falta um cosplay de tocha humana e tacar fogo”.

Estas foram apenas algumas das mais de 200 mensagens na última publicação de Weslley, que utiliza o perfil @o_boss_weslley na plataforma.

Em uma publicação, apagada logo após o contato da reportagem da Fórum, ele postou uma foto sem camisa com a legenda: "Já bati em dois caras ao mesmo tempo, pra princesa vim e me chamar de fofo, ai me quebra kkkk".

Chama a atenção que entre as centenas de perfis que Weslley segue, o único político é o do vereador Guilherme Kilter (Novo). Kilter foi o responsável por divulgar o vídeo da confusão.

O que disse Renato Freitas?

Após a repercussão do caso, Renato Freitas se manifestou e disse não saber exatamente o que gerou a confusão. Segundo o petista, tudo começou quando atravessava a rua para ir a uma consulta médica e o motorista do carro - o mesmo envolvido na briga - teria avançado com o veículo.

O parlamentar acredita que o episódio pode ter relação com divergências políticas. “Ele estava me injuriando, falando várias palavras. Ele me chamou de vereador do PSOL. Primeiro que eu sou deputado, segundo que eu sou do PT”, afirmou ele ao g1.

Freitas afirma que reagiu às agressões. “Se eu tivesse o discernimento, o amor e a graça de Deus, eu daria a outra face, mas eu sou humano. Tanto como cidadão, quanto como deputado, eu reagi a uma injusta agressão. Nesses termos, eu agi nos conformes dos ditames legais”, declarou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Curitiba Extrema direita Renato Freitas violência política Weslley de Souza Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Weslley se envolveu em confusão com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR).
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Weslley se envolveu em confusão com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR).
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Weslley se envolveu em confusão com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR).
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Weslley se envolveu em confusão com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR).
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x