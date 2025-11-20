Homem que brigou com deputado do PT já foi preso; saiba detalhes

Weslley se envolveu em confusão com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR). - Foto: Reprodução / Instagram

O homem flagrado em vídeo trocando socos com o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) numa rua no Centro de Curitiba na quarta-feira, 19, teve a identidade revelada. De acordo com apuração do site Fórum, trata-se de Weslley de Souza Silva, de 23 anos e já foi preso.

Ele foi detido em novembro de 2023, durante uma operação policial numa loja em São José dos Pinhais, interior do Paraná. Na ocasião, ele era responsável pela tabacaria Katar Lounge e segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, agentes encontraram no estabelecimento diversas essências de narguilé com a data de validade vencida expostas à venda.

Além dos produtos irregulares, a polícia apreendeu no local um simulacro de arma de fogo (uma pistola de airsoft). O objeto, conforme o registro policial, seria usado para intimidação dentro do estabelecimento.

O flagrante resultou na prisão de Weslley à época e no encerramento das atividades da empresa, que hoje consta como baixada na Receita Federal.

Incentivo à violência

O perfil de Weslley no Instagram foi identificado e recebeu uma enxurrada de comentários em apoio explícito à violência:

“O nosso herói não usa capa, ele bate em esquerdista”;

“Finalmente achei o perfil da lenda, mandou bem demais irmão, renatinho conheceu a extrema direita”;

“Bateu em petista ganhou o meu respeito”;

“Tomara que seu exemplo seja popularizado. Já chega de discussãozinha com esquerdista. Tem que enfiar a mão nessa galera mesmo”;

“Faz falta um cosplay de tocha humana e tacar fogo”.

Estas foram apenas algumas das mais de 200 mensagens na última publicação de Weslley, que utiliza o perfil @o_boss_weslley na plataforma.

Em uma publicação, apagada logo após o contato da reportagem da Fórum, ele postou uma foto sem camisa com a legenda: "Já bati em dois caras ao mesmo tempo, pra princesa vim e me chamar de fofo, ai me quebra kkkk".

Chama a atenção que entre as centenas de perfis que Weslley segue, o único político é o do vereador Guilherme Kilter (Novo). Kilter foi o responsável por divulgar o vídeo da confusão.

O que disse Renato Freitas?

Após a repercussão do caso, Renato Freitas se manifestou e disse não saber exatamente o que gerou a confusão. Segundo o petista, tudo começou quando atravessava a rua para ir a uma consulta médica e o motorista do carro - o mesmo envolvido na briga - teria avançado com o veículo.

O parlamentar acredita que o episódio pode ter relação com divergências políticas. “Ele estava me injuriando, falando várias palavras. Ele me chamou de vereador do PSOL. Primeiro que eu sou deputado, segundo que eu sou do PT”, afirmou ele ao g1.

Freitas afirma que reagiu às agressões. “Se eu tivesse o discernimento, o amor e a graça de Deus, eu daria a outra face, mas eu sou humano. Tanto como cidadão, quanto como deputado, eu reagi a uma injusta agressão. Nesses termos, eu agi nos conformes dos ditames legais”, declarou.