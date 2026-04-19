Hugo Motta deve escolher nome do centrão para relatar PEC da 6x1

Hugo Motta analisa nome para relatar PEC da 6X1 - Foto: Sergio Lima / AFP

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve indicar um deputado do centrão, com perfil moderado, para relatar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da jornada de trabalho 6x1.

A expectativa, segundo informações da CNN, é que a comissão especial que analisará o mérito da proposta seja instalada já na quarta-feira, 22, mesma data em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve votar a admissibilidade do texto.

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Na CCJ, o relator Paulo Azi (União-BA) apresentou parecer favorável. No relatório, também sugeriu pontos para o debate, como a criação de regras de transição e possíveis compensações ao setor produtivo.

Nome do governo federal

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a tentar emplacar um nome para a relatoria da PEC, mas a avaliação de Hugo Motta leva em conta o fato de que a proposta já tem autoria de parlamentares da base governista.

PEC x PL

Na semana passada, Lula enviou ao Congresso um Projeto de Lei (PL) com objetivo de acelerar a mudança na jornada de trabalho. A estratégia se explica pela diferença no quórum: enquanto um PL precisa de maioria simples, uma PEC exige o apoio de três quintos dos deputados.

Apesar disso, os textos têm pontos semelhantes. A PEC reúne propostas da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

A versão de Hilton prevê jornada de quatro dias de trabalho e três de descanso, com limite de 36 horas semanais. Já o texto de Lopes estabelece apenas um teto de horas, sem definir a quantidade de dias trabalhados.

O projeto do Executivo, por sua vez, propõe jornada mínima de cinco dias por semana e carga horária total de 40 horas.