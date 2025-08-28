INDEX Bahia 2025: Seagri fortalece protagonismo de produtos do estado

Seagri marca presença na INDEX Bahia - Foto: Divulgação | Seagri

A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) se fez presente no primeiro dia da INDEX Bahia, na quarta-feira, 27, no Centro de Convenções de Salvador. A pasta aproveitou o evento para fortalecer a identidade e a origem dos produtos agropecuários, assim como a consolidação do diferencial competitivo do setor.

Assessora técnica da Seagri e coordenadora do Fórum Baiano de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, Waleska Viana destacou a importância da ferramenta para a expansão do acesso dos produtos baianos no mercado internacional.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quando falamos de Indicação Geográfica, falamos de produtos que carregam história, tradição e qualidade reconhecida. Esse diferencial fortalece o produtor e oferece ao consumidor a segurança de adquirir algo único, fruto da nossa terra”, destacou Waleska, que foi palestrante no workshop 'Estratégias de Valorização dos Produtos Baianos nos Mercados Internacionais: Normas, Certificações e Indicação de Origem'.

“Além de impulsionar a economia, as IGs fortalecem o turismo, a gastronomia e a identidade cultural. Cada selo vai além de uma certificação: é a garantia de autenticidade e excelência que abre portas para mercados exigentes e diferenciados”, reforçou a assessora técnica da Seagri.

Indicações Geográficas da Bahia

A Bahia já conta com produtos reconhecidos nacional e internacionalmente por meio das IGs, são exemplos de sucesso como o cacau do Sul da Bahia, cachaça de Abaíra, café da Chapada Diamantina, café do Oeste, uvas de mesa e mangas do Vale do Submédio São Francisco, vinhos tropicais do Vale do São Francisco e a tradicional renda de bilro, de Saubara. Outros potenciais estão em análise no estado, como o dendê, artesanatos, esmeraldas, farinhas e carnes, ampliando o leque de riquezas com identidade territorial e proteção industrial.

Sobre o evento

O Index Bahia reúne ao longo de três dias 220 horas de fóruns, painéis e experiências interativas, além de rodadas de negócios com 150 empresas. A programação destaca debates sobre mobilidade elétrica, indústria 4.0, reforma tributária e o futuro da economia baiana.