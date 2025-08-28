Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

INDEX Bahia 2025: Seagri fortalece protagonismo de produtos do estado

Pasta marca presença no maior evento de indústra da Bahia

Redação

Por Redação

28/08/2025 - 12:35 h | Atualizada em 28/08/2025 - 15:56
Seagri marca presença na INDEX Bahia
Seagri marca presença na INDEX Bahia

A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) se fez presente no primeiro dia da INDEX Bahia, na quarta-feira, 27, no Centro de Convenções de Salvador. A pasta aproveitou o evento para fortalecer a identidade e a origem dos produtos agropecuários, assim como a consolidação do diferencial competitivo do setor.

Assessora técnica da Seagri e coordenadora do Fórum Baiano de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, Waleska Viana destacou a importância da ferramenta para a expansão do acesso dos produtos baianos no mercado internacional.

“Quando falamos de Indicação Geográfica, falamos de produtos que carregam história, tradição e qualidade reconhecida. Esse diferencial fortalece o produtor e oferece ao consumidor a segurança de adquirir algo único, fruto da nossa terra”, destacou Waleska, que foi palestrante no workshop 'Estratégias de Valorização dos Produtos Baianos nos Mercados Internacionais: Normas, Certificações e Indicação de Origem'.

“Além de impulsionar a economia, as IGs fortalecem o turismo, a gastronomia e a identidade cultural. Cada selo vai além de uma certificação: é a garantia de autenticidade e excelência que abre portas para mercados exigentes e diferenciados”, reforçou a assessora técnica da Seagri.

Indicações Geográficas da Bahia

A Bahia já conta com produtos reconhecidos nacional e internacionalmente por meio das IGs, são exemplos de sucesso como o cacau do Sul da Bahia, cachaça de Abaíra, café da Chapada Diamantina, café do Oeste, uvas de mesa e mangas do Vale do Submédio São Francisco, vinhos tropicais do Vale do São Francisco e a tradicional renda de bilro, de Saubara. Outros potenciais estão em análise no estado, como o dendê, artesanatos, esmeraldas, farinhas e carnes, ampliando o leque de riquezas com identidade territorial e proteção industrial.

Sobre o evento

O Index Bahia reúne ao longo de três dias 220 horas de fóruns, painéis e experiências interativas, além de rodadas de negócios com 150 empresas. A programação destaca debates sobre mobilidade elétrica, indústria 4.0, reforma tributária e o futuro da economia baiana.

x