PROPOSTA
Deputada propõe lei que autoriza Congresso a barrar decisões do STF
Segundo Caroline de Toni, projeto busca reagir a casos de “ativismo judicial”
Por Redação
Um projeto de lei complementar que tramita na Câmara dos Deputados busca dar poder ao Congresso Nacional de reverter decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). A deputada Caroline de Toni (PL-SC) protocolou uma proposta que, segundo a parlamentar, busca reagir a casos de “ativismo judicial” em que o Judiciário “ultrapassa seus limites e desrespeita a função legislativa”.
Entre os exemplos citados no texto estão o julgamento sobre união estável homoafetiva, a decisão que permitiu aborto em casos de anencefalia e o entendimento que criminalizou a homofobia e a transfobia. Para a parlamentar, essas decisões são exemplos de “usurpação da competência do Congresso Nacional”.
O projeto estabelece que o Congresso poderá barrar atos normativos e decisões judiciais com “caráter geral e abstrato” que invadam a competência do Legislativo. As informações são da coluna da Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.
No documento, Carol de Toni afirma que o objetivo é “reequilibrar os Poderes da República” e “regulamentar o disposto no inciso XI do art. 49 da Constituição Federal”, que prevê a competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
Ofensiva
A proposta segue na linha de enfraquecer o STF e se junta a chamada PEC das Prerrogativas (Proposta de Emenda à Constituição 3/21), que promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar. Entre outras alterações, o texto restringe a prisão em flagrante de integrantes do Congresso.
