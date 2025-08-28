Com mais R$ 1 trilhão, execução do PAC segue ritmo planejado, diz Rui

Rui Costa comanda a execução do PAC no governo Lula - Foto: Ailton Fernandes | CC

A maior parte dos investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) já foram executados. A informação foi dada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, em entrevista ao programa Café das 7, da Rádio A TARDE FM, nesta quinta-feira, 28.

“De R$ 1,3 trilhão projetados para execução até dezembro de 2026, nós já executamos cerca de R$ 850 bilhões. Portanto, a execução financeira segue no ritmo adequado, e nós vamos cumprir as metas planejadas”, afirmou Rui Costa.

Na ocasião, o ex-governador da Bahia defendeu as Parcerias Público-Privadas (PPPs) como forma de garantir e agilizar a realização de obras.

"É um modelo que busca aumentar os investimentos e a geração de empregos. Muitas vezes, você ia fazer uma estrada, ia fazer um metrô e usava 100% do dinheiro público. E como o dinheiro público do orçamento era limitado, você acabava fazendo menos obras. Em um modelo, a exemplo do metrô, que é uma PPP, você entra com uma parte do valor e o iniciativa privada entra com outra parte. Com isso você consegue fazer muito mais obras para beneficiar a população”, destacou Rui.

Na Bahia, grandes obras são financiadas através do PAC, como a ampliação do metrô para o Campo Grande, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a macrodrenagem da Cidade Baixa, além de creches e policlínicas.

Isenção no IR

Rui Costa também comentou sobre o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Ele projeta que a medida deve entrar em ação já no próximo ano.

“A partir de janeiro de 26, a medida estará válida se o Congresso Nacional é evidente votar a lei, que está na Câmara dos Deputados. O projeto busca fazer justiça fiscal. Por quê? Porque hoje, quem ganha 3, 4, 5 mil reais, ele paga Imposto de Renda, e às vezes quem ganha 1 milhão, dois milhões, três milhões de reais, não paga nada, ou às vezes paga só 1%, 2%, enquanto uma pessoa que tem a carteira assinada paga até 27% de imposto de renda. Isso não acontece no resto do mundo civilizado. Na maioria dos países do mundo, você paga imposto de renda proporcional ao que você ganha. No Brasil, infelizmente, quando a gente vai olhar a carga tributária, ela é muito pesada para quem ganha pouco e muito leve ou quase nada para quem ganha salários de renda muito altoa. Então, o que está se buscando é dar um pequeno passo para avançar no que a gente chama de justiça tributária.

“Pobreza energética”

O chefe da Casa Civil afirmou que uma das prioridades do governo Lula é acabar com a chamada “pobreza energética”, e por isso a gestão federal vem se debruçando em medidas para garantir o básico às famílias de baixa renda, como é o caso da lei que garante gratuidade na conta de luz e do vale-gás.

“O presidente Lula estabeleceu como meta acabar com a chamada pobreza energética, ou seja, ajudar aquela pessoa que vive o tempo todo com sua luz em casa cortada, porque passam dificuldades. O presidente Lula aprovou, e já está em vigor, que as pessoas que consomem até 80 kilowatts de energia não pagam mais da sua conta de energia. A outra questão que tem a ver com a pobreza energética é essa coisa do gás de cozinha. A partir da semana que vem será lançado o programa Gás Para Todos que vai distribuir o botijão de gás para 15 milhões de famílias do país, com a condição para receber, a pessoa precisa ser de renda baixa e está cadastrado no CadÚnico. As pessoas não vão receber o dinheiro elas vão ter seu nome cadastrado nas revendas de gás e o estado paga o botijão”

Economia

Rui Costacomemorou o momento econômico que o Brasil atravessa. O ex-governador da Bahia citou que a redução do desemprego, a queda na inflação dos alimentos e o recorde na construção de habitações populares omo fatores que comprovam o a boa fase do país.

“Nós estamos comemorando a menor taxa de desemprego da história do Brasil, é a maior média salarial da história do Brasil, os preços estão em queda, graças a Deus estamos batendo recorde na produção habitacional gerando casa para quem precisa. Vamos seguir trabalhando para fazer inclusão social e desenvolver o nosso país, se Deus quiser”