Influenciadora aponta Tarcísio como 'única chance' contra Lula em 2026

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante agenda institucional - Foto: Célio Messias | Governo do Estado de SP

A atriz e influenciadora Antonia Fontenelle defendeu o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para disputar a presidência da República em 2026, contra o pretenso candidato Lula (PT).

“Atenção, Brasil, esse é o único homem que vai conseguir derrotar o Lula nas urnas em 2026”, escreveu a atriz nas redes sociais, no último domingo, 20.

A declaração de Fontenelle surge após o governador ter sancionado a lei que cria o cadastro com DNA e foto de estupradores em São Paulo. A medida foi aclamada pela atriz.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tarcísio de Freitas x Lula

O presidente Lula (PT), que já vem se colocando como candidato à reeleição no ano que vem, já começou a provocar o seu potencial rival nas urnas, Tarcísio de Freitas.

Em entrevista para o Jornal da Record, no dia 10 deste mês, Lula chamou Tarcísio de "lobo em pele de cordeiro", em provocação ao comportamento considerado 'moderado' do governador bolsonarista.

“O seu Tarcísio não vai tentar esconder o chapéuzinho do Trump, não. Pode ficar mostrando para a gente saber quem você é. Está cheio de lobo em pele de cordeiro por aí”, disse o petista.

Inicialmente, o gestor paulista chegou a apoiar o 'tarifaço' de Donald Trump, mas recuou e pediu que seja estabelecido um diálogo entre os dois países.

Lula será candidato?

Prestes a completar 80 anos, Lula, que está no seu terceiro mandato como presidente da República, tem colocado na mesa a possibilidade de ser novamente candidato.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também deu indícios sobre a possibilidade do presidente Lula (PT) se candidatar à reeleição. Durante entrevista ao Roda Viva, no dia 7 de julho, Rui fez uma análise de cenário, incluindo o nome do petista como potencial postulante ao Palácio do Planalto.

