Interesse por cadeira no STF mira até vaga de Gilmar Mendes em 2030

O ministro Ricardo Lewandowski deixará o Supremo Tribunal Federal (STF) em maio deste ano, mas a disputa por uma vaga na Corte não se limita apenas à aposentadoria do magistrado.

Com uma possível reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou de algum candidato de sua base aliada, a lista de cotados pode valer uma vaga até 2030, último ano de um eventual segundo mandato. Até lá, devem deixar o STF a presidente Rosa Weber (outubro de 2023), Luiz Fux (abril de 2028), Cármen Lúcia (abril de 2029) e Gilmar Mendes (dezembro de 2030).

O favorito para a primeira vaga é o advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula nos processos da Lava Jato. Em uma projeção para os próximos oito anos, a disputa pelo segundo lugar aparece aquecida com nomes como o de Pedro Serrano, ligado ao grupo de advogados Prerrogativas, e do jurista baiano Manoel Carlos de Almeida Neto, ex-secretário-geral do STF e braço direito de Ricardo Lewandowski, que tem apoiado sua nomeação.

A lista de interessados conta, ainda, com os nomes dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão, Mauro Campbell e Benedito Gonçalves, além do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.