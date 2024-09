Internado, Dias Toffoli permanece sem previsão de alta

Ministro do Supremo está internado com inflamação nos pulmões - Foto: Nelson Jr | STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), permanece sem previsão de alta. Ele foi internado nesta terça-feira, 17, com um quadro de pneumonia por hipersensibilidade, após apresentar uma inflamação pulmonar.

Leia mais

>> Dias Toffoli é internado com inflamação nos pulmões

>> STF valida prisão após condenação pelo júri popular

>> STF rejeita denúncia contra deputado baiano sobre caso de corrupção

De acordo com o Hospital DF Star, Toffoli apresentou melhora, respirando de maneira natural. O ar das redondezas da residência do ministro do STF apresentou fuligem, fruto dos incêndio no Parque Nacional, em Brasília.

Toffoli ainda deve ficar afastado das atividades da Corte por cerca de 14 dias, por recomendação médica.