Isidório passa mal e é internado em hospital público de Salvador

Pastor Sargento Isidório (Avante) deu entrada no Hospital do Subúrbio, em Salvador, na segunda-feira, 18 - Foto: Reprodução / Youtube

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) deu entrada no Hospital do Subúrbio, em Salvador, na segunda-feira, 18. Segundo sua assessoria, o parlamentar precisou ser internado após sentir uma forte dor no peito e mal-estar.

Ainda de acordo com a sua equipe, Isidório estava há mais de cinco dias com intensa tosse e, diante do agravamento dos sintomas, precisou ser encaminhado para atendimento médico.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele foi diagnosticado com nasofaringite, provavelmente de origem viral, apresentando sintomas como tosse persistente, prostração e perda temporária da voz, e recebeu alta no mesmo dia da internação e seguirá o tratamento em casa.

Menor gasto

O pastor Sargento Isidório foi o membro da bancada baiana na Câmara dos Deputados que registrou menos gastos de cota parlamentar no primeiro semestre deste ano, conforme levantamento realizado pelo Portal A TARDE baseado nos dados da transparência da Casa.

No ranking dos 39 deputados federais da Bahia, Isidório aparece como o que menos gastou da cota parlamentar, com cerca de R$ 83,1 mil. Em seguida, vêm José Rocha, com R$ 120,2 mil, e Elmar Nascimento, com R$ 129,4 mil.