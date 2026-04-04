EM CASA
Jair Bolsonaro apresenta melhora em prisão domiciliar, diz Michelle
Segundo a ex-primeira-dama, Bolsorano não soluça há seis dias e voltou a fazer fisioterapia
Por Andrêzza Moura
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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta sinais de melhora desde que passou a cumprir 27 anos e 3 meses em prisão domiciliar, é o que revelou a a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Segundo ela, há seis dias, Bolsonaro segue sem soluços e retomou as sessões de fisioterapia.
“Galego está há seis dias sem soluços, conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai. Um dia abençoado para todos nós!”, escreveu Michelle em seu perfil na rede social.
Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar humanitária em 24 de março, após quase duas semanas internado por broncopneumonia bacteriana.
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A decisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, com validade inicial de 90 dias, após parecer favorável do Procuradoria Geral da República (PGR), Paulo Gonet.
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