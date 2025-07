Janones diz que teve pênis apalpado em briga no Congresso; entenda polêmica

Deputado André Janones (Avante-MG) - Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

O deputado federal André Janones (Avante-MG) fez graves acusações sobre a briga com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que resultou na suspensão do mandato parlamentar por três meses nesta terça-feira, 15.

Durante sessão no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Janones afirmou que teve o seu pênis apalpado no momento da confusão pelos seus rivais. O caso levou os bolsonaristas presentes a rirem do legislador.

“Eles começaram a me apalpar, a pegar no meu pênis. Está gravado nos vídeos, não há necessidade de crer nas minhas palavras”, disse.

Em seguida, o deputado Fabio Schiochet (União Brasil-SC), que presidia a sessão, pediu que os colegas contivessem os risos, mas a solicitação foi em vão.

Suspensão do mandato

A suspensão temporária do mandato de Janones foi aprovada pelo Conselho de Ética por 15 votos a 3. A medida ainda precisa do aval em votação no plenário da Câmara.

O embate entre os dois parlamentares aconteceu quando Nikolas Ferreira defendia o ex-presidente americano Donald Trump. Janones, por sua vez, chamou Nikolas de "Nicole e cadelinha".

Janones alegou que a referência era ao episódio de março de 2023, quando Nikolas usou uma peruca em um discurso transfóbico. Nikolas, entretanto, afirmou ter sido "gravemente" ofendido.

Janones já anunciou que vai recorrer da decisão ao plenário da Câmara, prometendo uma nova etapa na polêmica.