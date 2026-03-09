POLÍTICA
Jatahy Júnior é o novo diretor da Escola de Magistrados da Bahia
Desembargador será empossado na tarde desta segunda-feira, 9
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
O desembargador Jatahy Júnior é o novo diretor-geral da Escola de Magistrados da Bahia. O magistrado será condecorado oficialmente para o cargo nesta segunda-feira, 9, em sessão solene, às 16h.
Para conduzir o cargo, o magistrado terá auxílio do desembargador Baltazar Miranda Saraiva, que assume o posto de diretor adjunto, também nesta tarde. O evento ocorre na sede da entidade, no prédio do Tribunal de Justiça da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.
Leia Também:
A ocasião reunirá magistrados, autoridades do sistema de Justiça e convidados para marcar a nova etapa da instituição responsável pela formação e aperfeiçoamento de juízes no estado.
Escola de Magistrados da Bahia
A Escola de Magistrados da Bahia – EMAB, instituição da Associação dos Magistrados da Bahia – AMAB, foi criada em 14 de dezembro de 1982, ainda com o nome de Escola de Preparação e Aperfeiçoamento de Magistrados (EPAM).
Resultou de uma indicação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), durante gestão do então presidente, Desembargador Adolfo Leitão Guerra. Ele criou uma comissão para estudar a melhor forma de instituir a Escola, e que foi coordenada pelo Desembargador Renato Mesquita.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes