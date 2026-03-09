Jatahy Júnior é o novo diretor da Escola de Magistrados da Bahia

Desembargador Jathay Júnior - Foto: TJBA | Divulgação

O desembargador Jatahy Júnior é o novo diretor-geral da Escola de Magistrados da Bahia. O magistrado será condecorado oficialmente para o cargo nesta segunda-feira, 9, em sessão solene, às 16h.

Para conduzir o cargo, o magistrado terá auxílio do desembargador Baltazar Miranda Saraiva, que assume o posto de diretor adjunto, também nesta tarde. O evento ocorre na sede da entidade, no prédio do Tribunal de Justiça da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A ocasião reunirá magistrados, autoridades do sistema de Justiça e convidados para marcar a nova etapa da instituição responsável pela formação e aperfeiçoamento de juízes no estado.

Escola de Magistrados da Bahia

A Escola de Magistrados da Bahia – EMAB, instituição da Associação dos Magistrados da Bahia – AMAB, foi criada em 14 de dezembro de 1982, ainda com o nome de Escola de Preparação e Aperfeiçoamento de Magistrados (EPAM).

Resultou de uma indicação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), durante gestão do então presidente, Desembargador Adolfo Leitão Guerra. Ele criou uma comissão para estudar a melhor forma de instituir a Escola, e que foi coordenada pelo Desembargador Renato Mesquita.