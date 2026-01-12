Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Javier Milei ignora Lula ao falar sobre eleições no Brasil

Presidente da Argentina, Javier Milei, disse ainda nada ter a falar com Lula sobre invasão na Venezuela

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/01/2026 - 7:26 h
Presidente da Argentina, Javier Milei
Presidente da Argentina, Javier Milei -

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que prefere "uma solução com os Bolsonaro", ao ser questionado sobre as eleições à Presidência do Brasil, que acontecem em outubro deste ano.

Em entrevista à CNN em Espanhol, o mandatário do país vizinho afirmou que o pleito "é dos brasileiros", mas que "tem amigos" no país que irão se candidatar.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Tenho os Bolsonaro. Se me pergunta, se me tira do lugar de político, está claro que prefiro uma solução com os Bolsonaro e não uma solução com o socialismo do século 21”, afirmou.

Relações comerciais

Quando questionado se buscaria uma aproximação com o presidente Lula (PT) caso ele seja reeleito, Milei desconversou, preferindo falar sobre as relações comerciais entre Brasil e Argentina.

“Podemos pensar diferente e seguir com as relações [comerciais]. O comércio beneficia a todos", disse.

Leia Também:

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula
Crise da Venezuela cria novo embate entre Lula e Milei; entenda
Milei causa polêmica ao postar imagem que mostra Brasil como favela

Invasão à Venezuela

Sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, Milei afirmou que nada tem a conversar com Lula sobre o assunto.

O argentino foi um dos apoiadores da ação norte-americana que levou o então presidente Nicolás Maduro preso aos EUA.

“As soluções dos aliados do socialismo do século 21 é que não paguem o custo pelas aberrações que fizeram”, declarou, ao abordar a possibilidade de uma saída diplomática para a situação do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Jair Bolsonaro Javier Milei Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Argentina, Javier Milei
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Presidente da Argentina, Javier Milei
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Presidente da Argentina, Javier Milei
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Presidente da Argentina, Javier Milei
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x