Javier Milei ignora Lula ao falar sobre eleições no Brasil
Presidente da Argentina, Javier Milei, disse ainda nada ter a falar com Lula sobre invasão na Venezuela
Por Yuri Abreu
O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que prefere "uma solução com os Bolsonaro", ao ser questionado sobre as eleições à Presidência do Brasil, que acontecem em outubro deste ano.
Em entrevista à CNN em Espanhol, o mandatário do país vizinho afirmou que o pleito "é dos brasileiros", mas que "tem amigos" no país que irão se candidatar.
"Tenho os Bolsonaro. Se me pergunta, se me tira do lugar de político, está claro que prefiro uma solução com os Bolsonaro e não uma solução com o socialismo do século 21”, afirmou.
Relações comerciais
Quando questionado se buscaria uma aproximação com o presidente Lula (PT) caso ele seja reeleito, Milei desconversou, preferindo falar sobre as relações comerciais entre Brasil e Argentina.
“Podemos pensar diferente e seguir com as relações [comerciais]. O comércio beneficia a todos", disse.
Invasão à Venezuela
Sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, Milei afirmou que nada tem a conversar com Lula sobre o assunto.
O argentino foi um dos apoiadores da ação norte-americana que levou o então presidente Nicolás Maduro preso aos EUA.
“As soluções dos aliados do socialismo do século 21 é que não paguem o custo pelas aberrações que fizeram”, declarou, ao abordar a possibilidade de uma saída diplomática para a situação do país.
