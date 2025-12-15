Milei causa polêmica ao postar imagem que mostra Brasil como favela

Milei comemorou vitória de José Antonio Kast no Chile. - Foto: Luis ROBAYO | AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, causou polêmica com uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira, 15. Em uma imagem compartilhada nos stories do Instagram, o mandatário compartilhou uma imagem que retrata o Brasil e outros países governados pela esquerda como uma favela.

Por outro lado, a Argentina (além de Chile, Paraguai, Equador, Bolívia e Peru) está na parte futurista e desenvolvida do mapa. As postagens de Milei nas redes vieram após o direitista José Antonio Kast vencer as eleições presidenciais no Chile, no domingo, 14.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Imagem mostra Brasil e países governados pela esquerda como favela. | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No outro post de Milei, novamente a América do Sul está dividida em duas, agora por cores: a favela dá lugar à cor vermelha, relacionada na legenda à ideologia política de esquerda, e a área desenvolvida vira a direita azul, onde a “liberdade avança”.

Com a vitória de Kast, dos 12 países da região, são seis governos para cada diretriz política. José Antonio Kast tomará posse como presidente do Chile apenas em março de 2026.