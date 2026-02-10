Jean Wyllys anuncia volta à política com pré-candidatura à Câmara

Jean Wyllys anunciou retorno à política. - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Jean Wyllys resolveu retornar à política após um hiato de sete anos. Na segunda-feira, 9, o baiano anunciou a sua filiação ao PT para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo.

A decisão foi formalizada após reunião com o presidente da legenda, Edinho Silva, e com a filósofa Marcia Tiburi, uma das lideranças do movimento “Um outro Congresso é possível”.

Conhecido em todo o país após se sagrar vencedor da quinta edição do Big Brother Brasil (BBB) exibido pela Rede Globo, ele abriu mão de seu terceiro mandato de deputado federal pelo Psol do Rio de Janeiro e deixou o país após ter sido ameaçado de morte, em 2019.

“Tenho plena consciência de que a violência política interrompeu um trabalho ao qual preciso retornar, principalmente quando o mundo democrático se vê ameaçado por uma nova forma de fascismo (a das big techs) e o planeta pelas mudanças climáticas”, disse o parlamentar ao portal Metrópoles.