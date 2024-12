Jerônimo abre o jogo sobre destino de Elisângela e revela conversa

Jerônimo ainda definirá destino de Elisângela - Foto: Gabriela Sena | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, nesta sexta-feira, 22, que deve conversar com Elisângela Araújo (PT) para definir seu destino, após a petista deixar o mandato 'tampão' de deputada federal com o retorno de Zé Neto (PT) para a Câmara.

Jerônimo, que participou de um evento do PSB, em Salvador, revelou ainda ter falado com Elisângela, em Brasília, na última quarta, 20. Ele também pontuou que a agora ex-deputada tem um perfil mais próximo aos movimentos sociais, e que por isso, talvez, ela queira se dedicar a isso.

"Conversei com ela anteontem, em Brasília, ficamos de conversar para ver o sinal de desejo dela. Elisângela tem um perfil muito de movimento, e ela se encaixa e prefere, segundo ela,. Não sei se ela vai querer assumir alguma coisa e me ajudar no governo, vou conversar com ela ainda", afirmou Jerônimo.

Elisângela foi secretária estadual de Política para Mulheres, mas deixou a pasta para assumir o mandato deixado por Zé Neto, que se licenciou para se dedicar na disputa pela prefeitura de Feira de Santana.