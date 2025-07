Jerônimo apresenta Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026

Jerônimo durante o lançamento do Plano Safra - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lançou o Plano Safra Agricultura Familiar 2025/2026, em solenidade no Parque de Exposições de Salvador, nesta quarta-feira, 23. Ao todo, serão destinados R$ 4,3 bilhões em recursos federais para o estado.

O evento contou com a presença de prefeitos, secretários estaduais, deputados federais e estaduais, além dos senadores Otto Alencar (PSD) e Jaques Wagner (PT), ex-governadores da Bahia, e representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Investimento pesado

Durante o ato, foram firmados acordos para o fortalecimento da agricultura familiar, a exemplo do aumento do limite do financiamento no programa Mais Alimentos para R$ 100 mil, e da manutenção da redução das taxas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Serão destinados R$ 141 milhões para a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), atendendo 111 mil famílias baianas. Outros R$ 136 milhões serão voltados para a agroindústria, enquanto R$ 36 milhões serão usados para a promoção do circuito de feiras da agricultura familiar, economia solidária e agroecologia.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) terá um orçamento de R$ 56 milhões, enquanto o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) terá R$ 540 milhões

Veja divisão

ATER - R$ 141 milhões

Agroindústria - R$ 136 milhões

Insumo e equipamentos - R$ 120 milhões e R$ 100 milhões

Compras públicas (PAA) - R$ 56 milhões

Compras públicas (PNAE) - R$ 540 milhões

Circuito baiano de feiras da agricultura familiar, economia solidária e agroecologia - R$ 36 milhões

Mercados municipais - R$ 142 milhões

"Estamos falando na disponibilização de R$ 4 bilhões para emprestar nas mais diversas categorias [...] É um pacote de recursos. Estamos criando uma cultura de crédito aqui para que o agricultor possa pegar o dinheiro emprestado, ter um desconto de juros, um prazo de carência muito bom. Dá tempo ele produzir e pagar sua conta, e assim ter uma economia mais dinâmica. Uma grande agenda que impulsiona a economia rural dos municípios nossos", afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.

Também presente no evento, o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), presidente da União dos Municípios Baianos (UPB), exaltou o papel da agricultura familiar no processo que garante o alimento na mesa dos baianos.

"Quando a agricultura familiar produz, a cidade cresce. Quando a agricultura familiar produz, comércio, melhora autoestima do nosso povo. Por isso que hoje, aqui, é um momento de muita alegria e de muita honra estar usando esse microfone aqui para dizer que os nossos prefeitos e prefeitas têm trabalhado junto com os nossos deputados e deputadas, com o nosso governador", pontuou durante o discurso.

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Osni Cardoso (PT) reforçou a necessidade de investimentos na produção da agricultura familiar.

"Esse conjunto de políticas públicas é fruto de uma construção coletiva e do compromisso do nosso governador com o povo do campo. Estamos mobilizando crédito, assistência técnica, insumos e equipamentos para transformar a vida de milhares de famílias agricultoras em toda a Bahia. Com a parceria dos bancos públicos e das cooperativas, vamos fortalecer a base produtiva, gerar renda e ampliar ações como a agroecologia, os quintais produtivos e a comercialização em mercados e feiras”, afirmou o secretário.

Veja alguns dados sobre o Plano Safra Agricultura Familiar Bahia: