Boulos revela planos obscuros de Trump com anúncio de tarifaço

Guilherme Boulos e Donald Trump - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados |

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) revelou nesta quarta-feira, 23, o que está por trás do anúncio do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O parlamentar fez uma série de publicações no Instagram, conhecido como “carrossel”, para explicar o maior beneficiado com a nova tarifa imposta ao Brasil, que entra em vigor no dia 1º de agosto.

“Você sabe o que as taxas do Trump sobre Brasil, Canadá, África do Sul, México e UE têm em comum? Alguém comprou e vendeu milhões de dólares num timing perfeito, nos dias do anúncio de cada taxação”, argumentou o socialista nesta quarta-feira, 23.

O parlamentar também sugeriu que o comunicado foi uma motivação para agitar o mercado do câmbio a fim de gerar lucros indevidos em cima da medida imposta pelo chefe da Casa Branca.

“Estão usando as ameaças de taxação para fraudar o mercado de câmbio. Horas antes do anúncio de taxação dos produtos brasileiros em 50%, uma operação de US$ 4 bilhões movimentou o mercado de câmbio”, afirmou o deputado federal.

O aliado do presidente Lula (PT) ainda relembrou que após a medida a cotação do dólar disparou na bolsa de valores, o que ele considerou como proposital.

“Logo depois, o dólar disparou. E o “sortudo” que realizações saiu com uma bolada. Poderia ser coincidência, mas…”, declarou o psolista, e continuou:

“Quando o Trump anunciou tarifas contra África do Sul, Canadá, México e União Europeia, o mesmo movimento aconteceu no mercado”.

Boulos também questionou a possibilidade do uso de informações privilegiadas no mercado do câmbio por meio de vazamento de dados privilegiados, que segundo ele, deveriam ser confidenciais.

“Quem será que está comprando e vendendo dólar com tanta precisão cirúrgica? Tem gente operando com informação privilegiada ou com bola de cristal?", indagou o ex-candidato a prefeito de São Paulo.

"Quem comprou câmbio na hora do post, ganhou muito dinheiro", emendou o legislador.

Impactos do tarifaço

Com a medida, as exportações brasileiras de pescados para os Estados Unidos estão temporariamente paralisadas. O transporte marítimo leva, em média, três semanas até o país, o que significa que os produtos enviados agora chegariam ao destino já sob a nova taxação.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), ao menos 1.500 toneladas de peixes e frutos do mar deixaram de ser embarcadas desde o início do impasse.

Em nota publicada após o presidente americano anunciar a elevação tarifária, a Abipesca afirmou que a medida terá um impacto significativo, afetando diretamente as atividades industriais de produtos aquícolas e ocasionando perdas significativas no setor de pescados do Brasil.

Atualmente o mercado norte-americano representa 70% das exportações brasileiras de pescados e mais de US$ 240 milhões de dólares, envolvendo milhares de empregos diretos e indiretos, inclusive afetando pescadores artesanais e a aquicultura familiar.

Entenda a tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.