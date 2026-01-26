Jerônimo cumpre agenda para destravar investimentos em saúde

Siga o A TARDE no Google

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), cumpriu nesta segunda-feira, 26, uma extensa agenda institucional na capital federal. O foco da comitiva baiana foi o fortalecimento de parcerias com o Governo Federal, visando a articulação de políticas públicas e a garantia de investimentos estruturantes em áreas prioritárias como desenvolvimento regional, infraestrutura hídrica e saúde pública.

A jornada de compromissos teve início no Palácio do Planalto, onde Jerônimo foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro serviu para reafirmar a cooperação mútua e discutir pautas estratégicas que impactam diretamente a Bahia.

Segurança hídrica

Na sequência, o governador reuniu-se com representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), da Codevasf e da Embasa. O tema central foi o avanço do Canal do Sertão Baiano.

O projeto é considerado vital para a ampliação da segurança hídrica e para o fomento socioeconômico das regiões inseridas no semiárido baiano, promovendo o acesso à água para consumo e produção.

Saúde e PAC

No fim da tarde, a agenda foi concluída em audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhado pela secretária estadual da pasta, Roberta Santana. Entre os tópicos discutidos, destacam-se:

- Alinhamento para a implantação da unidade em Feira de Santana.

- Habilitação de novos serviços e ampliação do financiamento para a rede hospitalar baiana.

Ao avaliar os resultados, Jerônimo Rodrigues destacou que a interlocução direta é o caminho para viabilizar melhorias à população.

“Viemos alinhar projetos e reforçar parcerias fundamentais para garantir mais obras e serviços. Nosso compromisso é seguir buscando soluções com responsabilidade e diálogo permanente”, afirmou o chefe do Executivo.