Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PARCERIAS

Jerônimo cumpre agenda para destravar investimentos em saúde

Governador tratou de projetos como o Canal do Sertão e o novo Hospital de Oncologia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/01/2026 - 21:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Jerônimo cumpre agenda para destravar investimentos em saúde
-

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), cumpriu nesta segunda-feira, 26, uma extensa agenda institucional na capital federal. O foco da comitiva baiana foi o fortalecimento de parcerias com o Governo Federal, visando a articulação de políticas públicas e a garantia de investimentos estruturantes em áreas prioritárias como desenvolvimento regional, infraestrutura hídrica e saúde pública.

A jornada de compromissos teve início no Palácio do Planalto, onde Jerônimo foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro serviu para reafirmar a cooperação mútua e discutir pautas estratégicas que impactam diretamente a Bahia.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Segurança hídrica

Na sequência, o governador reuniu-se com representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), da Codevasf e da Embasa. O tema central foi o avanço do Canal do Sertão Baiano.

O projeto é considerado vital para a ampliação da segurança hídrica e para o fomento socioeconômico das regiões inseridas no semiárido baiano, promovendo o acesso à água para consumo e produção.

Saúde e PAC

No fim da tarde, a agenda foi concluída em audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhado pela secretária estadual da pasta, Roberta Santana. Entre os tópicos discutidos, destacam-se:

- Alinhamento para a implantação da unidade em Feira de Santana.

- Habilitação de novos serviços e ampliação do financiamento para a rede hospitalar baiana.

Ao avaliar os resultados, Jerônimo Rodrigues destacou que a interlocução direta é o caminho para viabilizar melhorias à população.

“Viemos alinhar projetos e reforçar parcerias fundamentais para garantir mais obras e serviços. Nosso compromisso é seguir buscando soluções com responsabilidade e diálogo permanente”, afirmou o chefe do Executivo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Desenvolvimento regional Governo da Bahia infraestrutura Jerônimo Rodrigues saúde pública Segurança hídrica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x