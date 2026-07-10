Jerônimo defende hospital municipal com maternidade em Conquista

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu nesta sexta-feira, 10, a construção de um hospital municipal com maternidade em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo ele, a iniciativa ajudaria a ampliar a assistência à população e reduzir a demanda sobre as unidades estaduais de saúde.

Em entrevista à Band FM Conquista, o petista disse que já tratou do tema com a gestão municipal e afirmou que o Estado e o governo federal podem contribuir com recursos para a execução do projeto.

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“Me coloco à disposição. Nós já nos reunimos com o município, já oferecemos ajuda para isso. Não tenho dúvida de que o presidente Lula vai colocar dinheiro para construirmos o hospital municipal”, afirmou.

Segundo Jerônimo, parte dos atendimentos realizados atualmente pelos hospitais estaduais em Vitória da Conquista poderia ser absorvida pela rede municipal de saúde, caso houvesse uma estrutura própria com maior capacidade de atendimento.

"Se você pegar os dados do fim de semana nos hospitais do Estado em Conquista, 94% dos atendimentos deveriam estar em uma UBS ou em uma UPA do município", disse.

Outros investimentos

Além da proposta do novo hospital municipal, o governador citou investimentos estaduais em andamento na área da saúde em Vitória da Conquista.

Entre eles, destacou a ampliação do Hospital Geral de Vitória da Conquista, que prevê novos leitos, modernização da emergência e aumento da capacidade de realização de cirurgias.