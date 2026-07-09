Jerônimo destaca R$ 400 milhões em obras e garante aeroporto para Jequié

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou, nesta quinta-feira, 9, que o município de Jequié vive um dos maiores ciclos de obras estruturantes da história recente.

Em entrevista à rádio Conexão 95 FM, o chefe do Executivo estadual ressaltou que, ao longo da gestão, foram investidos mais de R$ 400 milhões em obras de infraestrutura e mobilidade urbana na cidade.

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Entre as principais intervenções em execução está a duplicação das avenidas Ulisses Coelho Lima e Otávio Mangabeira, projeto que visa desafogar o trânsito local e ampliar a segurança viária.

“Não é apenas uma obra de asfalto. Estamos falando de drenagem para suportar chuvas mais fortes, iluminação, urbanização e mais mobilidade para quem circula pela cidade”, explicou o governador, emendando que as entregas serão feitas por etapas para acelerar o usufruto dos benefícios pela população.

Conectividade aérea

Durante a sabatina, o gestor também assegurou a construção do novo aeroporto regional, equipamento considerado estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do Médio Rio de Contas.

De acordo com Jerônimo, o projeto está sendo desenhado em parceria com prefeituras e o empresariado local.

“Eu vou cumprir o aeroporto para a região. Está no meu Programa de Governo e nós vamos fazer", garantiu.

"Discutimos com prefeitos, empresários e técnicos e chegamos a um consenso sobre a melhor localização. Estamos concluindo os estudos e as desapropriações para iniciar a construção.”

O governador pontuou ainda que o Estado mantém diálogo constante com companhias aéreas e lideranças políticas para que tanto o novo aeroporto quanto os já entregues operem com uma grade de voos compatível com a demanda regional.

Impacto regional

A agenda de investimentos em pavimentação asfáltica e recuperação de estradas também se estende aos municípios vizinhos do Médio Rio de Contas e do Vale do Jiquiriçá, com foco na ligação entre sedes municipais e distritos.

“Há investimentos em Jequié, mas também no entorno. Estamos melhorando estradas e acessos para fortalecer a economia e gerar mais oportunidades”, concluiu Rodrigues.