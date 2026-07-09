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INFRAESTRUTURA

Jerônimo destaca R$ 400 milhões em obras e garante aeroporto para Jequié

Governador afirma que município vive um dos maiores ciclos de intervenções estruturantes

Rodrigo Tardio
Por
Chefe de Estado diz que projeto está sendo desenhado em parceria com prefeituras e empresariado local
Chefe de Estado diz que projeto está sendo desenhado em parceria com prefeituras e empresariado local - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou, nesta quinta-feira, 9, que o município de Jequié vive um dos maiores ciclos de obras estruturantes da história recente.

Em entrevista à rádio Conexão 95 FM, o chefe do Executivo estadual ressaltou que, ao longo da gestão, foram investidos mais de R$ 400 milhões em obras de infraestrutura e mobilidade urbana na cidade.

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Entre as principais intervenções em execução está a duplicação das avenidas Ulisses Coelho Lima e Otávio Mangabeira, projeto que visa desafogar o trânsito local e ampliar a segurança viária.

“Não é apenas uma obra de asfalto. Estamos falando de drenagem para suportar chuvas mais fortes, iluminação, urbanização e mais mobilidade para quem circula pela cidade”, explicou o governador, emendando que as entregas serão feitas por etapas para acelerar o usufruto dos benefícios pela população.

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Conectividade aérea

Durante a sabatina, o gestor também assegurou a construção do novo aeroporto regional, equipamento considerado estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do Médio Rio de Contas.

De acordo com Jerônimo, o projeto está sendo desenhado em parceria com prefeituras e o empresariado local.

“Eu vou cumprir o aeroporto para a região. Está no meu Programa de Governo e nós vamos fazer", garantiu.

"Discutimos com prefeitos, empresários e técnicos e chegamos a um consenso sobre a melhor localização. Estamos concluindo os estudos e as desapropriações para iniciar a construção.”

O governador pontuou ainda que o Estado mantém diálogo constante com companhias aéreas e lideranças políticas para que tanto o novo aeroporto quanto os já entregues operem com uma grade de voos compatível com a demanda regional.

Impacto regional

A agenda de investimentos em pavimentação asfáltica e recuperação de estradas também se estende aos municípios vizinhos do Médio Rio de Contas e do Vale do Jiquiriçá, com foco na ligação entre sedes municipais e distritos.

“Há investimentos em Jequié, mas também no entorno. Estamos melhorando estradas e acessos para fortalecer a economia e gerar mais oportunidades”, concluiu Rodrigues.

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Aeroporto Regional Jequié Jerônimo Rodrigues

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