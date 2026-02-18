Jerônimo defende teto de R$ 700 mil para cachês no São João

Siga o A TARDE no Google

Jerônimo Rodrigues - Foto: Flickr/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu nesta quarta-feira, 18, a padronização do limite de gastos públicos na contratação de artistas para o São João.

A proposta, articulada pela União dos Municípios da Bahia (UPB), estabelece teto de R$ 700 mil por atração e está sob análise do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

“Já vinha tentando trabalhar isso desde o meu primeiro ano de governo. Por mais que eu respeite o valor de um grupo, não vou questionar de forma nenhuma isso, não podemos permitir que um artista leve a metade do financiamento do Estado. Precisa haver um limite”, afirmou.

A declaração ocorreu durante coletiva na capital baiana para apresentar o balanço das ações estaduais no Carnaval de 2026.

Jerônimo disse ainda que acompanha as discussões sobre o teto de gastos e que está atento para evitar prejuízos caso a proposta avance.

“O Ministério Público está acompanhando isso, assim como o presidente da UPB, Wilson Cardoso. Quero participar para que não haja prejuízo nem para os artistas ou para a cultura da Bahia, nem tampouco para os festejos”, concluiu.