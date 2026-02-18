Menu
LIMITE

Jerônimo defende teto de R$ 700 mil para cachês no São João

Segundo o governador, um artista não podem levar todo o financiamento

Ane Catarine e Edvaldo Sales

Por Ane Catarine e Edvaldo Sales

18/02/2026 - 12:10 h

Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu nesta quarta-feira, 18, a padronização do limite de gastos públicos na contratação de artistas para o São João.

A proposta, articulada pela União dos Municípios da Bahia (UPB), estabelece teto de R$ 700 mil por atração e está sob análise do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Já vinha tentando trabalhar isso desde o meu primeiro ano de governo. Por mais que eu respeite o valor de um grupo, não vou questionar de forma nenhuma isso, não podemos permitir que um artista leve a metade do financiamento do Estado. Precisa haver um limite”, afirmou.

A declaração ocorreu durante coletiva na capital baiana para apresentar o balanço das ações estaduais no Carnaval de 2026.

Leia Também:

Caetano defende marco regulatório para contratação de artistas
Órgãos de controle apertam cerco contra gastos excessivos em contratações do São João
Todos estados do Nordeste devem fechar teto para gastos no São João
Fim da farra: união de prefeitos estabelece teto para gastos no São João

Jerônimo disse ainda que acompanha as discussões sobre o teto de gastos e que está atento para evitar prejuízos caso a proposta avance.

“O Ministério Público está acompanhando isso, assim como o presidente da UPB, Wilson Cardoso. Quero participar para que não haja prejuízo nem para os artistas ou para a cultura da Bahia, nem tampouco para os festejos”, concluiu.

