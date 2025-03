Jerônimo entrega ambulância e ônibus escolar para Pojuca

Jerônimo se reuniu com o prefeito de Pojuca, Luizinho Trinchão, neste sábado, 22. - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Equipamentos para a saúde e educação de Pojuca foram entregues ao município, neste sábado (22), durante reunião entre o governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito Luizinho Trinchão, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. O encontro para alinhamento de projetos com o novo gestor municipal integra uma série de reuniões promovidas pelo chefe do Executivo com prefeitos baianos, desde janeiro, para discutir prioridades e definir agendas conjuntas.

Durante a reunião, o governador realizou a entrega de uma ambulância para mais conforto e segurança no deslocamento de pacientes. Ainda para o atendimento à saúde da população de Pojuca, foram entregues três kits para a Unidade Básica de Saúde, além de um kit odontológico e um kit para o serviço de vacinação. A comunidade estudantil também foi contemplada com um ônibus escolar, com acessibilidade.

Depois de apresentar seus pedidos ao governador, o prefeito de Pojuca celebrou o espaço para diálogo entre o Estado e o Município. “Em pleno sábado, o governador Jerônimo, com sua sensibilidade, nos convidou para uma reunião muito produtiva. Contamos com a presença de um time de secretários estaduais para debater ações e projetos importantes para a população de Pojuca”, declarou Trinchão, animado para a parceria durante sua gestão.

Dentre os pleitos para a cidade, o prefeito apresentou pedidos de intervenção do Estado nas áreas de educação, saúde, esporte, desenvolvimento urbano e econômico e iniciativas para habitação, segurança e abastecimento de água e saneamento de Pojuca.

“Tivemos uma reunião muito potente com o prefeito de Pojuca, ao lado de seus secretários. Hoje mesmo já fizemos entregas fundamentais para a população, e em breve já teremos agenda no município para novas entregas e anúncios. Obras que estão sendo concluídas e que beneficiarão a todos”, enfatizou Jerônimo.

Mais investimentos

A obra para construção de 376 unidades habitacionais do Conjunto Residencial Everaldino Guimarães e outras 292 unidades do Conjunto Residencial João Assis, ambos no bairro Los Angeles, em Pojuca, está em fase de escrituração. O valor total aportado nas duas obras, que contaram com recurso federal do Minha Casa, Minha Vida, é de R$ 55,5 milhões, que estão sendo executados por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvumento Urbano do Estado da Bahia (Sedur).

Um colégio modelo de educação em tempo integral também está sendo construído na sede de Pojuca, com previsão de entrega no segundo semestre deste ano. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) destinou R$ 37,3 milhões para a estrutura, que contará com áreas de lazer e produção científica para os estudantes.

A cidade ainda recebe investimentos em esporte e lazer, com a construção de uma Areninha Society e a implantação de sistemas de abastecimento de água em localidades rurais, como Lameiro Branco, Chapada e Riachão, que vão atender mais de 100 famílias.