Malafaia dispara contra ministro do STF: “Corporativista”

Ministro Kassio Nunes Marques, do STF - Foto: Divulgação

O pastor Silas Malafaia criticou o ministro Kassio Nunes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por votar pela permanência de Alexandre de Moraes no “inquérito do golpe”, que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro. Kássio foi indicado por Bolsonaro à vaga no STF.

“Kassio Nunes é corporativista. Está no corporativismo do STF. Está fazendo o jogo do corporativismo do STF, já que estão sendo confrontados pela sociedade. A lei é bem clara sobre a suspeição de um juiz”, disse Malafaia. A informação é do portal Metrópoles.

No entendimento da maioria dos integrantes do STF, o golpe de Estado atingiria a democracia e a coletividade como um todo, o que invalida a teoria de que, por ser vítima do suposto plano de assassinato, Moraes não poderia relatar o inquérito nem julgar o caso.

Silas Malafaia também opinou que outros ministros do STF deveriam ser atingidos pelo pedido de suspeição. “Flávio Dino chamou Bolsonaro de ‘demônio’. Moraes diz que a extrema-direita, já que a esquerda chama a direita de ‘extrema-direita’, tem que ser ‘combatida na América Latina’. O outro [Cristiano Zanin] foi advogado do Lula. Precisa falar algo mais? Kassio está sendo corporativista. Queria aproveitar e parabenizar o André Mendonça, que foi o único que votou pela suspeição de Moraes”, afirmou Malafaia.