Justiça concede liberdade a Gabriel Monteiro

Gabriel Monteiro desde 2022 - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou, nesta sexta-feira, 21, a soltura do ex-vereador Gabriel Monteiro, preso desde 2022, acusado de ter estuprado uma estudante de 23 anos. A decisão é da 34ª Vara Criminal do Rio.

O TJRJ seguiu a decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ex-vereador do Rio de Janeiro terá que usar uma tornozeleira eletrônica, além de ficar impedido de ter qualquer contato com a vítima.

Ao votar, o ministro Og Fernandes pontuou não achar adequado manter alguém de forma preventiva por dois anos, apontando a adoção das medidas cautelares como saída. Gabriel Monteiro teria conhecido a estudante em uma boate, levando ela para para o apartamento de uma amigo, onde teria acontecido o crime.

"O paciente se encontra preso há mais de dois anos. Não vejo aqui outro caminho, distinto do que aqui atraio a consideração da corte, que é de dar provimento ao agravo, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares", destacou o ministro.