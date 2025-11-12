POLÍTICA BAIANA
Chefe da Casa Civil deixa o governo e reassume mandato em Brasília
Decisão consta na edição desta quarta-feira, 12, do Diário Oficial do Estado
Por Yuri Abreu
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), exonerou o secretário da Casa Civil, Afonso Florence. A medida consta na edição desta quarta-feira, 12, do Diário Oficial do Estado (DOE).
Na terça, 11, o petista já havia decretado a exoneração do titular da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), Sérgio Brito.
Ele, que é deputado licenciado pelo PSD, disse ao Portal A Tarde que a medida é temporária, já que ele vai à Brasília tratar sobre a destinação das suas emendas parlamentares.
Agendas em Brasília
Em seu perfil no Instagram, Florence afirmou que está deixando a pasta, de forma temporária, para reassumir o mandato de deputado federal e garantir, segundo ele, o registro das emendas parlamentares "que levam obras, mais saúde, investimentos e oportunidades para a nossa gente".
"Em breve, estarei de volta à Casa Civil, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, pra seguir coordenando ações que fazem a Bahia avançar, com trabalho, diálogo e compromisso com quem mais precisa", afirmou Florence.
Desde quando foi anunciado por Jerônimo Rodrigues, em 2022, esta é quinta vez que o petista é exonerado da pasta estadual para participar de agenda em Brasília, como parlamentar. A última exoneração de Florence foi em julho, durou poucos dias e logo ele retornou à Casa Civil.
Jerônimo em Brasília
Florence, na capital federal, deve se encontrar justamente com Jerônimo Rodrigues (PT). O governador já está em Brasília onde, na terça-feira, 11, se reuniu com a bancada baiana na Câmara dos Deputados para tratar das propostas de emendas parlamentares para 2026.
"Apresentamos resultados, investimentos e novas ações que vão fortalecer áreas estratégicas como segurança, saúde e desenvolvimento rural", escreveu Jerônimo em uma postagem no X.
Ainda em Brasília, esteve reunido com a bancada de deputadas e deputados federais baianos para tratar das propostas de emendas parlamentares para 2026.
Apresentamos resultados, investimentos e novas ações que vão fortalecer áreas estratégicas como segurança, saúde e… pic.twitter.com/AhIbN6hkMg
