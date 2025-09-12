Menu
DANÇA DAS CADEIRAS

Jerônimo fixa prazo para saída de secretários candidatos em 2026

Governador da Bahia, em entrevista nesta sexta-feira, 12, citou que pelo menos três pastas devem passar por mudanças

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/09/2025 - 18:44 h | Atualizada em 16/09/2025 - 11:24
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fixou o prazo, nesta sexta-feira, 12, para que os secretários que desejam concorrer a um cargo eletivo, em 2026, deixem as respectivas pastas.

Em entrevista, o petista afirmou que os titulares de secretarias tem até o dia 31 de dezembro deste ano para passar o bastão. Ainda segundo ele, a disputa eleitoral pode prejudicar a gestão dos órgãos. O prazo foi estipulado em acordo com os partidos que fazem parte da sua base de apoio.

"Eu já estou de acordo com os partidos políticos, e todos os secretários ou cargos do meu governo que forem candidatos em 2026, o acordo feito é que até 31 de dezembro, eu possa fazer a troca", disse Jerônimo Rodrigues à TV Bahia.

"Primeiro por que eles ou elas que serão candidatos precisam de tempo para se dedicar. E a outra, é que acaba atrapalhando a gestão quando quem está na política se ausenta muito para percorrer o estado. Então, essa reforma vai acontecer por causa das eleições de 2026", acrescentou.

Mudanças

Jerônimo Rodrigues sinalizou que as mudanças devem ocorrer em pelo menos três pastas: Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), comandada por Jusmari Oliveira; Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), sob o comando de Pablo Barrozo; e Casa Civil, que tem como secretário Afonso Florence.

No caso de Jusmari, ela foi eleita para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2022, pelo PSD, mas se licenciou do cargo para assumir a pasta — em entrevistas recentes, já confirmou que vai concorrer à reeleição em 2026. Quanto a Pablo Barrozo (Avante), este deve tentar novamente uma vaga no legislativo local, após mandato na Casa entre 2015 e 2019. Por sua vez, Florence (PT) foi eleito para a Câmara dos Deputados, há três anos, e também deve tentar uma recondução ao Congresso Nacional no pleito do próximo ano.

