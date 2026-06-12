BAHIA
Jerônimo libera requalificação da rodoviária de Santo Estêvão
"Resultado de muita luta, diálogo e articulação", afirmou ex-prefeito Rogério Costa
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), assinou, na quinta-feira, 11, a licitação para a obra de requalificação do Terminal Rodoviário de Santo Estêvão, no centro-norte do estado.
A medida foi celebrada pelo ex-prefeito do município, Rogério Costa (PT), atualmente diretor da Urbis Habitação.
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"Essa conquista é resultado de muita luta, diálogo e articulação. Defendi esse projeto com dedicação porque sempre acreditei na importância dessa obra para o desenvolvimento da nossa cidade e para a melhoria da qualidade de vida da nossa população", afirmou o dirigente em postagem nas redes sociais.
"O Governo da Bahia reafirma seu compromisso com o fortalecimento dos municípios do interior ao investir em obras que geram mais dignidade, conforto e desenvolvimento. A requalificação do terminal rodoviário garantirá mais segurança, acessibilidade e melhores condições para passageiros, trabalhadores do setor de transporte e todos que utilizam o espaço diariamente", completou.