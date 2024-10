Jerônimo promete pleitear com Lula investimentos para Juazeiro

Jerônimo fala sobre investimentos em Juazeiro - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 16, que deve continuar pleiteando investimentos para Juazeiro junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cidade será gerida a partir de janeiro de 2025 por Andrei da Caixa (MDB).

Leia mais

>> Jerônimo quer manter PP na base e deve negociar cargos com partido

>> "Não ficará sem amparo", garante Jerônimo sobre Adélia Pinheiro

>> Jerônimo dá detalhes da agenda de Lula em Salvador; veja

Jerônimo citou as obras realizadas no município e frisou a importância da parceria com o governo federal.

"Existem ações de infraestrutura acontecendo, as nossas escolas todas de Juazeiro estão ou já novas, ou modernizadas, o hospital está quase pronto, com ampliação de serviços que não eram de alta complexidade fornecidos. Em parceria com o governo federal, estamos fazendo a passagem urbana, viadutos dentro da cidade, aquela pista é ruim demais. Vamos continuar pleiteando com o Lula mais investimentos em infraestrutura, e no nosso caso, a iluminação de uma avenida, fora os investimentos", iniciou Jerônimo.

O gestor petista disse ainda que uma das preocupações no município é o saneamento básico, e que essa será uma das prioridades de obras.

"O serviço nosso de saneamento é uma preocupação, conversei com o prefeito eleito, Juazeiro tem que sair da pauta de que tem muito mosquito e muriçoca por conta de drenagem, e é para limpar, não jogar no Rio São Francisco nenhum tipo de poluente", explicou.