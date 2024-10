Jerônimo quer manter PP na base e deve negociar cargos com partido

PP também já manifestou desejo de desembarcar na base governista - Foto: Flávia Requião | AG. A TARDE

A retomada da aliança integral entre o PP e o PT está próxima de se concretizar. Isso porque o governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a sinalizar a vontade de manter a sigla em sua base. O partido também já manifestou interesse em migrar totalmente para os braços governista.

Nesta quarta-feira, 16, em coletiva de imprensa, o chefe do Executivo falou sobre o assunto e afirmou que vem tentando firmar a legenda como “base do presidente Lula” em Brasília.

“Eu não conversei ainda com o PP. Conversei individualmente com o deputado Niltinho, que é líder da bancada na Assembleia, e Mário Júnior, que é o líder também a nível de Estado do partido. Tenho um interesse sim em continuar a parceria que nós temos na Assembleia, tendo a bancada de deputados, e a nível federal, tentar ajudar para poder poder garantir que o PP também se fortaleça como base do presidente Lula”, iniciou o petista.

E continuou: “Então há sim esse interesse meu, eu manifesto o interesse de querer essa proximidade”.

Especula-se que o desembarque total da sigla à base governista será condicionada a entrega de um cargo. Nos bastidores, ventila-se que a pasta dada será a Agência Estadual de Regulação Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Nesse sentido, o petista não negou a possibilidade e disse que já tratou sobre o tema com o partido.

“Enquanto a ocupação de cargos, nós já havíamos conversado. Inclusive, existem alguns cargos que é composição com os deputados, inclusive nos municípios, onde eles já têm indicação de alguns cargos. Eu estou aberto para poder dialogar de que forma o PP colaborará com o meu governo”, declarou Jerônimo.

Segundo Jerônimo, o intuito de abarcar o PP em um posto é auxiliar na execução do seu segundo ano de mandato.

“Não é uma ocupação de cargo apenas, mas é uma ocupação de cargos que possam contribuir para a segunda metade do meu governo. Então, chamarei. Está na lista de encontro”, concluiu.