Jerônimo rechaça ceder chapa a Rui Costa nas eleições

Jerônimo Rodrigues (PT) durante coletiva - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), voltou a rechaçar a possibilidade de ceder a cabeça de chapa para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, caso haja algum risco de derrota da base governista nas eleições 2026.

O rumor chegou a ser ventilado em meio a levantamentos que apontavam uma queda na aprovação da gestão do petista. No entanto, entre os partidos da base, a ideia é unânime que ele seja o candidato à reeleição ao Palácio de Ondina, disputando o pleito, assim como em 2022, contra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União).

Rui quer o Senado

No entanto, em entrevista a Veja veiculada nesta sexta-feira, 9, Jerônimo tratou de descartar a situação, relembrando que Rui Costa, em diversas entrevistas, já externou a vontade de disputar uma vaga ao Senado e garantir que o seu sucessor no governo da Bahia é, sim, candidato à reeleição no Estado.

"Isso não é cogitado [ceder a cabeça de chapa a Rui Costa]. A postura do ministro está muito clara. Ele se colocou à disposição para tentar uma vaga no Senado", afirmou Jerônimo Rodrigues.

