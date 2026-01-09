Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Jerônimo rechaça ceder chapa a Rui Costa nas eleições

Jerônimo Rodrigues falou sobre cenário eleitoral na Bahia, para 2026, em entrevista

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/01/2026 - 12:05 h | Atualizada em 09/01/2026 - 12:16
Jerônimo Rodrigues (PT) durante coletiva
Jerônimo Rodrigues (PT) durante coletiva

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), voltou a rechaçar a possibilidade de ceder a cabeça de chapa para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, caso haja algum risco de derrota da base governista nas eleições 2026.

O rumor chegou a ser ventilado em meio a levantamentos que apontavam uma queda na aprovação da gestão do petista. No entanto, entre os partidos da base, a ideia é unânime que ele seja o candidato à reeleição ao Palácio de Ondina, disputando o pleito, assim como em 2022, contra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União).

Rui quer o Senado

No entanto, em entrevista a Veja veiculada nesta sexta-feira, 9, Jerônimo tratou de descartar a situação, relembrando que Rui Costa, em diversas entrevistas, já externou a vontade de disputar uma vaga ao Senado e garantir que o seu sucessor no governo da Bahia é, sim, candidato à reeleição no Estado.

"Isso não é cogitado [ceder a cabeça de chapa a Rui Costa]. A postura do ministro está muito clara. Ele se colocou à disposição para tentar uma vaga no Senado", afirmou Jerônimo Rodrigues.

A segurança pública, tema que domina o debate nacional e promete atravessar a próxima campanha eleitoral, é tratada pelo governador Jerônimo Rodrigues a partir de um ponto que, segundo ele, não deixa margem para discurso vazio: o dinheiro. Na tarde de do último dia 29 de dezembro, o governador recebeu uma equipe do Grupo A TARDE para uma entrevista exclusiva, na qual sustentou que “basta olhar o orçamento” para saber se a segurança pública é, de fato, prioridade na Bahia.

Ao longo da conversa, que durou mais de uma hora, Jerônimo defendeu o uso de inteligência e tecnologia no combate à criminalidade e disse trabalhar para reduzir a letalidade policial no estado.

Segundo ele, no enfrentamento ao crime, “é preciso olhar para o andar de cima, indo atrás de quem financia”. Além da segurança pública, o governador também falou sobre obras e projetos estruturantes do governo, como a Ponte Salvador–Itaparica, o VLT, investimentos em estradas e na área de energia. “Não se desenvolve um estado como a Bahia sem investimentos em infraestrutura”, pontuou.

x