Jerônimo vistoria tramo 3 do metrô de Salvador

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez a vistoria das obras do tramo 3 da Linha do Metrô de Salvador, no trecho que irá conectar a capital baiana com Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, e que entrará em fase de testes ainda este mês, a partir do dia 17.

De acordo com o Governo do Estado, a previsão é de que as duas novas estações, Campinas de Pirajá e Águas Claras, estejam operando comercialmente com um trecho tarifado e outro gratuito no mês de abril e que até maio toda a obra tenha sido entregue.

"A chegada do metrô pra essa região tem um impacto primeiro, para Salvador, na mobilidade. E nós estamos tirando a rodoviária daquele miolo da região do Iguatemi, o que vai desafogar muito o trânsito naquela região. E, com tramo III, nós estamos chegando mais perto de Cajazeiras para garantir mobilidade, para garantir conforto para as pessoas que precisam utilizar diariamente o transporte coletivo”, afirmou o governador.

“Estamos em fase de comissionamento e testagem de todos os equipamentos nesta obra, que vai trazer uma condição de muito mais mobilidade e de muito mais tranquilidade para a população de Salvador e também para a população baiana, que virá nos ônibus metropolitanos do interior do Estado para a estação de Águas Claras”, explicou a secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira.

O novo trecho do metrô de Salvador possui uma extensão de cinco quilômetros e duas novas estações, em Campinas de Pirajá, na localidade da Brasilgás, e no bairro de Águas Claras. Com a ampliação do transporte público, ele passa de 33 quilômetros em operação para quase 38 quilômetros. O estado destinou mais de R$ 700 milhões para a obra. As obras preveem ainda a implantação de dois terminais de integração de ônibus.

Nova Rodoviária

O governador visitou ainda o canteiro de obras da nova rodoviária de Salvador, que já tem 42% do trabalho executado. Com um investimento total de R$ 120 milhões, o terminal terá 36 mil metros quadrados e será integrado com a estação de metrô Águas Claras.

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), promove obras no entorno do equipamento, com a construção de um sistema viário de interseção às margens da BR-324, para facilitar o acesso à nova rodoviária.

“É um grande sistema viário, uma obra de mais de R$ 140 milhões e vamos entregar à população não só o sistema viário, mas toda a qualidade de vida, um vetor de crescimento que é essa rodoviária, que vai atender não só Cajazeiras e Águas Claras, mas toda a cidade de Salvador e região metropolitana”, afirmou o presidente da Conder, José Trindade.

Bom dia, Bahia! Estou visitando o Metrô, para conhecer o projeto de implantação do Tramo 3 e ampliação dos serviços. #BoraTrabalhar! pic.twitter.com/S1jXFwZbE8 — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) March 5, 2023