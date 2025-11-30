João Campos e Tabata Amaral anunciam noivado

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O prefeito de Recife,João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) estão noivos. O casal anunciou a novidade através de uma publicação conjunta nas redes sociais, neste sábado, 29.

“Sim, com todo o meu coração! Que Deus abençoe a família que hoje começamos a construir. Te amo demais da conta e pra sempre!”, escreveu o casal na publicação.

Na foto, os dois vestem branco, sorriem e exibem as alianças. Nos comentários, personalidades como Manuela D'ávila, Alice Wegmann, Luciano Huck, Marina Silva e Mari Fernandez desejaram felicitações.

O relacionamento

Juntos desde 2019, os dois se conheceram quando a deputada tentou criar uma comissão externa para fiscalizar o Ministério da Educação, ocasião em que ele se tornou vice-presidente do grupo. Após um período de amizade, João se declarou.

O prefeito é filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes e faz sucesso nas redes sociais. Já Tabata Amaral cumpre o segundo mandato como deputada federal de São Paulo.