Marqueteiro de João Campos participa de encontro com Lula

Encontro faz parte de uma agenda da Secretaria de Comunicação Social (Secom) - Foto: Reprodução

O publicitário Rafael Marroquim, marqueteiro do prefeito de Recife, João Campos (PSB), se reuniu com o presidente Lula (PT) nesta terça-feira, 21. O encontro faz parte de uma agenda da Secretaria de Comunicação Social (Secom), sob comando do ministro Sidônio Palmeira.

Esta é a segunda vez que o marqueteiro de Campos participa de agendas no Planalto, de acordo com informações coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles. Marroquim é um dos cotados para ocupar o núcleo de estratégia digital do governo.

Isso porque Sidônio deseja melhorar a comunicação do governo após a crise comunicacional gerada pelo ato normativo do Pix, que precisou ser revogado. O publicitário baiano vem sondando nomes do governo Campos para abolir o déficit na gestão Lula.

Uma das primeiras mudanças protagonizadas pelo novo ministro trata sobre a secretária de Estratégia e Redes da Secom. Na última sexta-feira, 17, o presidente nomeou Mariah Queiroz para o cargo.

Antes de assumir a cadeira, Mariah ocupava a função de estrategista de redes sociais do prefeito do Recife.