João Roma defende construção de alianças na Bahia

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Durante encontro de representantes do setor produtivo da Bahia com candidatos ao Governo do Estado, realizado na Casa do Comércio, nesta terça-feira, 4, o candidato ao senado na chapa de ACM Neto, João Roma (PL), destacou a relevância das articulações políticas para a viabilização de um projeto de mudança no estado.

No evento, o político avaliou a estratégia de compor frentes amplas para as disputas eleitorais e comentou o cenário das coligações regionais e nacionais.

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De acordo com Roma, o alinhamento de diferentes forças políticas é um passo natural e necessário durante o processo eleitoral.

"É óbvio que cada candidatura tem que lutar para fazer a mais ampla aliança, como é o caso aqui da Bahia. Nós conseguimos construir uma ampla aliança com muitos vetores importantes para trabalhar junto para fazer a mudança no nosso estado", declarou.

Projeção nacional

Ao projetar o tabuleiro político nacional, o candidato ressaltou que o ideal seria replicar a mesma convergência obtida no estado. Contudo, ele ponderou que entraves partidários impediram que essa unificação se consolidasse em todas as legendas da base.

"Nacionalmente, o ideal é que também se conseguisse replicar esse arco de aliança, e infelizmente não foi possível no caso dos Republicanos", afirmou Roma, em referência aos desdobramentos sobre a formação da coligação em âmbito federal.

O encontro na Casa do Comércio reuniu lideranças empresariais, gestores e representantes de classe para ouvir as propostas dos postulantes ao Executivo baiano voltadas ao desenvolvimento econômico, infraestrutura e geração de emprego.