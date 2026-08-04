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João Roma defende construção de alianças na Bahia
Candidato ao senado lamentou ainda falta de unidade nacional no Republicanos
Durante encontro de representantes do setor produtivo da Bahia com candidatos ao Governo do Estado, realizado na Casa do Comércio, nesta terça-feira, 4, o candidato ao senado na chapa de ACM Neto, João Roma (PL), destacou a relevância das articulações políticas para a viabilização de um projeto de mudança no estado.
No evento, o político avaliou a estratégia de compor frentes amplas para as disputas eleitorais e comentou o cenário das coligações regionais e nacionais.
De acordo com Roma, o alinhamento de diferentes forças políticas é um passo natural e necessário durante o processo eleitoral.
"É óbvio que cada candidatura tem que lutar para fazer a mais ampla aliança, como é o caso aqui da Bahia. Nós conseguimos construir uma ampla aliança com muitos vetores importantes para trabalhar junto para fazer a mudança no nosso estado", declarou.
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Projeção nacional
Ao projetar o tabuleiro político nacional, o candidato ressaltou que o ideal seria replicar a mesma convergência obtida no estado. Contudo, ele ponderou que entraves partidários impediram que essa unificação se consolidasse em todas as legendas da base.
"Nacionalmente, o ideal é que também se conseguisse replicar esse arco de aliança, e infelizmente não foi possível no caso dos Republicanos", afirmou Roma, em referência aos desdobramentos sobre a formação da coligação em âmbito federal.
O encontro na Casa do Comércio reuniu lideranças empresariais, gestores e representantes de classe para ouvir as propostas dos postulantes ao Executivo baiano voltadas ao desenvolvimento econômico, infraestrutura e geração de emprego.