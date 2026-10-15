Jornal A TARDE completa 114 anos e recebe homenagem do TCE-BA

O jornal A TARDE recebeu uma homenagem do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) pelos 114 anos de história.



A moção de congratulações foi aprovada por unanimidade durante a sessão plenária desta quinta-feira, 15, e apresentada pelo conselheiro Josias Gomes.



O reconhecimento destaca a trajetória do veículo e contribuição para a memória, a identidade e a vida pública baiana.



Mais de um século de história

Fundado em 1912 por Ernesto Simões Filho, o jornal acompanhou acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais que marcaram a Bahia ao longo de mais de um século.



Na moção, o TCE-BA ressalta a relevância histórica da publicação, hoje parte do Grupo A TARDE, e sua participação na formação da opinião pública.

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“Mais do que um jornal, A TARDE é um patrimônio da memória e da identidade baiana”, afirma um trecho do documento. O texto também destaca que as páginas do veículo registram as transformações e os desafios vividos pela população do estado.

Homenagem ao jornalismo profissional

A moção presta reconhecimento aos profissionais que contribuíram e continuam contribuindo para a trajetória do jornal, incluindo jornalistas, editores, fotógrafos, dirigentes e equipes administrativas, técnicas e de apoio.

O documento também reforça a importância do jornalismo profissional, da liberdade de expressão e da pluralidade de ideias em um cenário de mudanças na comunicação.



Segundo o texto, valorizar uma imprensa livre e independente também significa fortalecer a transparência, o controle social e as instituições democráticas.

Ao final, o TCE-BA parabeniza todos os profissionais que fazem parte da história de A TARDE e manifesta o desejo de que o jornal continue sendo um espaço de informação, reflexão e expressão do povo baiano.