Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

TRIBUNAL MILITAR

Julgamento sobre patente de Bolsonaro deve ocorrer após eleições

Objetivo é evitar que as discussões sejam contaminadas pelo período eleitoral

Ane Catarine
Por
O ex-presidente Jair Bolsonaro
O ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá/AFP

O Superior Tribunal Militar (STM) deve realizar o julgamento da possível perda de posto e patente de capitão reformado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) somente após as eleições deste ano.

A avaliação é de que o período eleitoral pode contaminar a discussão e servir de arma política para a campanha do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Outro fator que deve contribuir para atrasar a tramitação é o recesso do Judiciário, iniciado na última quinta-feira, 2. As atividades serão retomadas apenas em 3 de agosto, período em que ficam suspensos os prazos processuais e a tramitação dos casos não urgentes.

O julgamento é uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e está previsto na Constituição Federal.

Cabe à Justiça Militar analisar se militares condenados a mais de dois anos de prisão em regime inicial fechado continuam sendo dignos do oficialato.

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Leia Também:

POLÍTICA

STM marca julgamento de recurso que pode custar patente de Bolsonaro
STM marca julgamento de recurso que pode custar patente de Bolsonaro imagem

ALERTA NO CLÃ BOLSONARO

Procurador que ameaça patente de Bolsonaro ganha novo mandato
Procurador que ameaça patente de Bolsonaro ganha novo mandato imagem

LEI POLÊMICA

Michelle pode ganhar bolada com perda de patente de Bolsonaro; entenda
Michelle pode ganhar bolada com perda de patente de Bolsonaro; entenda imagem

Novo rito

Em junho, o STM definiu um novo rito para os julgamentos de perda de posto e patente. O procedimento permite a produção de provas durante o processo, incluindo o compartilhamento de documentos do STF com o STM.

A mudança deve estimular uma nova movimentação das defesas, que tentarão ampliar o conjunto de provas favoráveis aos acusados, o que pode retardar a conclusão dos julgamentos.

Os advogados de Jair Bolsonaro apresentaram a defesa ao STM em fevereiro. Agora, cabe ao relator elaborar o voto. Em seguida, o processo será encaminhado a um ministro revisor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Jair Bolsonaro STM

Relacionadas

Mais lidas