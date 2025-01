Juliana Araújo é empossada para segundo mandato em Morro do Chapéu

Juliana Araújo (PDT) é a primeira prefeita da história da cidade e foi reeleita com 70,28% dos votos válidos - Foto: Divulgação

Reeleita com 48,44% dos votos válidos em Morro do Chapéu, a prefeita Juliana Araújo (PDT), tomou posse nesta quarta-feira, 1, para o segundo mandato no município.

Foram empossados ainda o vice-prefeito reeleito Vitor Araújo (União Brasil) e os 13 vereadores que venceram o último pleito de outubro durante a cerimônia, realizada na Praça Odilon Gomes.

Juliana Araújo, primeira prefeita da história da cidade. Em 2020, a gestora tinha sid eleita com 48,44% dos votos válidos. A prefeita tem 43 anos, é advogada, casada e mãe de dois filhos. Em 2016, ela tinha sido eleita vice-prefeita do município.

Juliana lembrou, durante discurso, a situação caótica que encontrou a gestão municipal de Morro do Chapéu em 2021, exaltou as conquistas da administração ao longo dos últimos quatros anos e ressaltou o compromisso de trabalhar para que a cidade continue se desenvolvendo.

"O nosso compromisso deve ser, acima de tudo, com a nossa cidade. Vamos continuar com um governo que escuta e dialoga com a população. Eu não governo para o povo, eu governo com o povo. Quero que você, morador de Morro do Chapéu, sinta que sua voz seja ouvida e valorizada. Vamos trabalhar juntos para que a nossa cidade cresça de forma justa e igualitária", afirmou.

A prefeita lembrou ainda dos ataques e agressões sofridos por ela vindo dos adversários na última eleição.

"Participei de uma campanha extremamente violenta, misógina, machista e criminosa. Tive meus direitos como cidadã e mulher violados. Mas o que para uma minoria a certeza de me derrotar, hoje são obrigados a reconhecer a força de uma população do bem, que não aceita mais maldades criminosas", declarou.

Juliana fez questão de citar diversos cidadãos de várias localidades do município para enfatizar ações do governo, a exemplo das obras de calçamento, acesso à água e na infraestrutura de Saúde e Educação, além das intervenções na infraestrutura.

"Nós não estamos aqui apenas para dar continuidade ao trabalho que já foi feito, estamos aqui para escrever um novo capítulo com ainda mais competência, gestão, trabalho, empatia e respeito. E por fim, mas não menos importante, quero encorajar a todos vocês a sonharem grande. Sonhem com uma cidade onde todos tenham acesso às mesmas oportunidades, sonhem com uma cidade que vocês sejam", finalizou.