DECISÃO JUDICIAL
Justiça manda prender jornalista que foi perseguido por Zambelli
Ex-deputada sacou uma arma e apontou para o homem em São Paulo
A Justiça de São Paulo determinou a prisão, em regime aberto, do jornalista Luan Araújo. Ele foi alvo de uma perseguição armada de Carla Zambelli, em 2022.
A decisão é relacionada a uma ação movida pela ex-deputada federal posteriormente à perseguição, em uma ação por crime contra a honra.
Zambelli alega, no processo, que um texto publicado por Araújo em um site, após o episódio em que ela correu atrás do homem com uma arma em punho, a difamou e feriu a honra da mulher.
A parlamentar argumenta que foi ofendida por Araújo em um texto publicado no portal Diário do Centro do Mundo, no qual ele conta sobre o episódio vivido em 2022, quando teve uma arma apontada em sua direção na Alameda Lorena, nos Jardins, em São Paulo.
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O jornalista diz, no artigo, que Zambelli usou o episódio como “mais um espaço para fazer o picadeiro clássico de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte”.
Luan Araújo foi condenado pelo juiz a pagar uma indenização por difamação, no valor de cerca de R$2,2 mil.
Porém, segundo a Justiça, a indenização não foi paga. Em 1º de junho, o juiz José Fernando Streinberg, determinou a prisão de Araújo.
“Com efeito, tendo em vista que o condenado, apesar de devidamente intimado, não cumpriu a prestação pecuniária imposta [...] converto a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos moldes da sentença prolatada", diz a decisão.
Relembre o caso
A ex-deputada federal Carla Zambelli sacou uma arma e apontou para um homem no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo. O caso aconteceu em outubro de 2022. A deputada afirmou ter sido hostilizada por “militantes de Lula”.
O local, na Alameda Lorena, fica a um quilômetro da Avenida Paulista, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizava um ato de campanha.
Ao GLOBO, Araújo disse que saía de um chá de bebê quando ouviu Carla Zambelli dizer “amanhã é Tarcísio”, em referência à possível eleição de Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista ao governo de São Paulo.
Nesse momento, Araújo disse ter xingado Zambelli e defendido voto em Lula, e que a partir de então as pessoas que estavam com a deputada começaram a filmá-lo.
“No fim da discussão, eu disse ‘te amo, espanhola’, que é a frase do (senador) Omar Aziz na CPI da Covid”, afirmou.
Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra Zambelli se desequilibrando e caindo nesse momento. Ela levanta rapidamente e corre atrás de Luan, junto com alguns de seus apoiadores. Um deles aparece com uma arma na mão. Araújo é chutado por esse homem.
O jornalista segue pela Alameda Lorena até entrar num bar na mesma via. Na sequência, é possível ver a deputada chegando no local, com uma arma na mão.