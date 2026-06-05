Justiça manda prender jornalista que foi perseguido por Zambelli

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A Justiça de São Paulo determinou a prisão, em regime aberto, do jornalista Luan Araújo. Ele foi alvo de uma perseguição armada de Carla Zambelli, em 2022.

A decisão é relacionada a uma ação movida pela ex-deputada federal posteriormente à perseguição, em uma ação por crime contra a honra.

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Zambelli alega, no processo, que um texto publicado por Araújo em um site, após o episódio em que ela correu atrás do homem com uma arma em punho, a difamou e feriu a honra da mulher.

A parlamentar argumenta que foi ofendida por Araújo em um texto publicado no portal Diário do Centro do Mundo, no qual ele conta sobre o episódio vivido em 2022, quando teve uma arma apontada em sua direção na Alameda Lorena, nos Jardins, em São Paulo.

O jornalista diz, no artigo, que Zambelli usou o episódio como “mais um espaço para fazer o picadeiro clássico de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte”.

Luan Araújo foi condenado pelo juiz a pagar uma indenização por difamação, no valor de cerca de R$2,2 mil.

Porém, segundo a Justiça, a indenização não foi paga. Em 1º de junho, o juiz José Fernando Streinberg, determinou a prisão de Araújo.

“Com efeito, tendo em vista que o condenado, apesar de devidamente intimado, não cumpriu a prestação pecuniária imposta [...] converto a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos moldes da sentença prolatada", diz a decisão.

Relembre o caso

Ex-deputada sacou uma arma e apontou para o homem em São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Lula Marques | Agência Brasil

A ex-deputada federal Carla Zambelli sacou uma arma e apontou para um homem no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo. O caso aconteceu em outubro de 2022. A deputada afirmou ter sido hostilizada por “militantes de Lula”.

O local, na Alameda Lorena, fica a um quilômetro da Avenida Paulista, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizava um ato de campanha.

Ao GLOBO, Araújo disse que saía de um chá de bebê quando ouviu Carla Zambelli dizer “amanhã é Tarcísio”, em referência à possível eleição de Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista ao governo de São Paulo.

Nesse momento, Araújo disse ter xingado Zambelli e defendido voto em Lula, e que a partir de então as pessoas que estavam com a deputada começaram a filmá-lo.

“No fim da discussão, eu disse ‘te amo, espanhola’, que é a frase do (senador) Omar Aziz na CPI da Covid”, afirmou.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra Zambelli se desequilibrando e caindo nesse momento. Ela levanta rapidamente e corre atrás de Luan, junto com alguns de seus apoiadores. Um deles aparece com uma arma na mão. Araújo é chutado por esse homem.

O jornalista segue pela Alameda Lorena até entrar num bar na mesma via. Na sequência, é possível ver a deputada chegando no local, com uma arma na mão.