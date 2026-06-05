Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DECISÃO JUDICIAL

Justiça manda prender jornalista que foi perseguido por Zambelli

Ex-deputada sacou uma arma e apontou para o homem em São Paulo

Edvaldo Sales
Por
Ex-deputada sacou uma arma e apontou para o homem em São Paulo
Ex-deputada sacou uma arma e apontou para o homem em São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Lula Marques | Agência Brasil

A Justiça de São Paulo determinou a prisão, em regime aberto, do jornalista Luan Araújo. Ele foi alvo de uma perseguição armada de Carla Zambelli, em 2022.

A decisão é relacionada a uma ação movida pela ex-deputada federal posteriormente à perseguição, em uma ação por crime contra a honra.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Zambelli alega, no processo, que um texto publicado por Araújo em um site, após o episódio em que ela correu atrás do homem com uma arma em punho, a difamou e feriu a honra da mulher.

A parlamentar argumenta que foi ofendida por Araújo em um texto publicado no portal Diário do Centro do Mundo, no qual ele conta sobre o episódio vivido em 2022, quando teve uma arma apontada em sua direção na Alameda Lorena, nos Jardins, em São Paulo.

Leia Também:

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro comemora soltura de Carla Zambelli na Itália
Flávio Bolsonaro comemora soltura de Carla Zambelli na Itália imagem

EM LIBERDADE

Carla Zambelli deixa prisão após Justiça italiana negar extradição
Carla Zambelli deixa prisão após Justiça italiana negar extradição imagem

POLÍTICA

Justiça da Itália nega extradição de Carla Zambelli e liberta ex-deputada
Justiça da Itália nega extradição de Carla Zambelli e liberta ex-deputada imagem

O jornalista diz, no artigo, que Zambelli usou o episódio como “mais um espaço para fazer o picadeiro clássico de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte”.

Luan Araújo foi condenado pelo juiz a pagar uma indenização por difamação, no valor de cerca de R$2,2 mil.

Porém, segundo a Justiça, a indenização não foi paga. Em 1º de junho, o juiz José Fernando Streinberg, determinou a prisão de Araújo.

“Com efeito, tendo em vista que o condenado, apesar de devidamente intimado, não cumpriu a prestação pecuniária imposta [...] converto a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos moldes da sentença prolatada", diz a decisão.

Relembre o caso

Ex-deputada sacou uma arma e apontou para o homem em São Paulo
Ex-deputada sacou uma arma e apontou para o homem em São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Lula Marques | Agência Brasil

A ex-deputada federal Carla Zambelli sacou uma arma e apontou para um homem no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo. O caso aconteceu em outubro de 2022. A deputada afirmou ter sido hostilizada por “militantes de Lula”.

O local, na Alameda Lorena, fica a um quilômetro da Avenida Paulista, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizava um ato de campanha.

Ao GLOBO, Araújo disse que saía de um chá de bebê quando ouviu Carla Zambelli dizer “amanhã é Tarcísio”, em referência à possível eleição de Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista ao governo de São Paulo.

Nesse momento, Araújo disse ter xingado Zambelli e defendido voto em Lula, e que a partir de então as pessoas que estavam com a deputada começaram a filmá-lo.

“No fim da discussão, eu disse ‘te amo, espanhola’, que é a frase do (senador) Omar Aziz na CPI da Covid”, afirmou.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra Zambelli se desequilibrando e caindo nesse momento. Ela levanta rapidamente e corre atrás de Luan, junto com alguns de seus apoiadores. Um deles aparece com uma arma na mão. Araújo é chutado por esse homem.

O jornalista segue pela Alameda Lorena até entrar num bar na mesma via. Na sequência, é possível ver a deputada chegando no local, com uma arma na mão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Carla Zambelli

Relacionadas

Mais lidas