Kiss & Fly: Kleber Rosa critica taxas no Aeroporto de Salvador e defende motoristas de app

O sistema de cobrança e controle para paradas “Kiss & Fly” no Aeroporto de Salvador, de até 10 minutos na área de embarque e desembarque, foi alvo de duras críticas feitas por motoristas de aplicativo da capital baiana durante reunião da categoria com o pré-candidato a deputado estadual Kleber Rosa (PSOL), na terça-feira, 28.

Em entrevista ao portal A TARDE, o psolista saiu em defesa dos trabalhadores e afirmou que o sistema, implementado em fase de teste pela Vinci Airports, empresa que administra o terminal, é ilegal por burlar o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

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Esse sistema burla a legislação de trânsito. O aeroporto cria uma regra própria com o objetivo muito evidente de limitar o trabalho do motorista de aplicativo, isso fica claro. Tem motorista que tem 20 multas, por exemplo. Isso beira o absurdo

"Desumano": Kleber Rosa critica falta de autonomia dos motoristas

Kleber Rosa afirmou ainda que o sistema reduz a autonomia do motorista de aplicativo e dificulta as corridas. Segundo ele, o trabalhador não pode decidir se espera ou não o passageiro e, caso opte por não esperar, precisa voltar para o fim da fila na área de espera.



“Isso é desumano. O controle de acesso, nesse caso, não é dado ao motorista. Se o passageiro demora muito e o motorista cancela, ele só consegue pegar outra corrida se voltar para o bolsão [área de espera], que fica a 7 km do aeroporto, e vai para o final de uma fila”, criticou.

Nova regra de parada no aeroporto impacta a rotina de quem trabalha com transporte | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Pressão por estacionamento privado

Uma outra percepção levantada na reunião com motoristas de aplicativo, conforme explicou Kleber Rosa, é que o sistema Kiss & Fly pode acabar induzindo ou "obrigando" o passageiro comum a pagar o estacionamento particular devido ao limite de tempo rigoroso e à dinâmica de fluxo do aeroporto.



“É um sistema que não condiz com a realidade, não dialoga com a legislação e prejudica o motorista de aplicativo. Além disso, força o usuário comum a pagar um estacionamento caríssimo”, disse.

Audiência pública

Kleber tenta articular, junto com o deputado federal Afonso Florence (PT), que também participou do encontro, uma audiência pública para debater essa realidade.



“Dialoguei com o deputado federal Afonso Florence e ele se comprometeu a tentar uma audiência com a empresa que gerencia o aeroporto, a Vinci, para a gente tentar entender e, de alguma forma, ajudar os motoristas de aplicativo, que são penalizados de forma cruel.”

Veja momento do encontro:

Dinâmica do sistema

No dia 7 deste mês, a concessionária Vinci iniciou testes do sistema "Kiss & Fly", com cobrança de R$ 18 por mais de 10 minutos para veículos em áreas de embarque e desembarque, medida que está sob análise de órgãos reguladores e do Ministério Público da Bahia.

Como funciona na prática?