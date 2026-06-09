Lajedinho usa R$ 520 mil da educação para contratação de shows

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O município de Lajedinho, na Chapada Diamantina, vai gastar R$ 520 mil, oriundos do Fundo Municipal de Educação (FME), para a contratação dos artistas Manin Vaqueiro e Deivinho Novaes - O Boyzinho, para se apresentarem na 59ª Festa do Vaqueiro da cidade, que acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto.

A oficialização da contratação das atrações consta em diferentes edições do Diário Oficial do Município (DOM). No caso de Manin Vaqueiro, o show será realizado no dia 2 de agosto e terá uma duração de 1h45. O valor a ser pago pela gestão Antonio Mario (PSD) é de R$ 220 mil.

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Foto: Reprodução

Já na situação de Deivinho Novaes - O Boyzinho, ele vai receber um cachê de R$ 330 mil para uma apresentação de 1h30 no dia 1º de agosto.

Foto: Reprodução

Conforme ainda o Diário Oficial, a dotação específica está vinculada ao Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, sob o projeto de "Promoção e Patrocínio de Festas Populares".

Um dos documentos (Decreto 36/2026), inclusive, detalha a abertura de crédito suplementar utilizando superávit financeiro proveniente de transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Manim Vaqueiro e Deivinho Novaes são atrações da Festa do Vaqueiro em Lajedinho - Foto: Montagem | Reprodução/Instagram @manimvaqueiroo e @devinhonovaes

Os dois contratos foram assinados pela gestora do Fundo Municipal de Educação do município, Graziela Silva de Sena Oliveira.

O que é o Fundo Municipal de Educação?

O Fundo Municipal de Educação (FME) é um instrumento contábil e financeiro criado por lei municipal para captar e gerir recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino público local. Ele centraliza as verbas da educação, garantindo maior transparência e autonomia administrativa para a prefeitura.

O FME é abastecido por diversas fontes de receita, sendo a principal delas o repasse do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). As verbas incluem:

Impostos municipais: quota-parte de impostos como IPTU e ISS.

Transferências federais: repasses do FNDE.

Complementação da União: valores adicionais do Fundeb direcionados a municípios com menor capacidade de investimento.

Outras receitas: convênios, multas e rendimentos de aplicações financeiras.

Os recursos do FME possuem destinação vinculada e devem ser aplicados exclusivamente em ações prioritárias da educação básica:

Remuneração e valorização dos profissionais da educação.

Construção, reforma e manutenção de escolas e creches.

Aquisição de materiais didáticos, equipamentos e merenda escolar.

Capacitação de professores e pagamento de despesas operacionais do sistema de ensino.

O que diz a Prefeitura?

Para justificar as contratações, a Prefeitura afirmou que os artistas possuem consagração pública e que o evento estimula o turismo cultural e a economia local, citando como exemplos comércio, hospedagem e serviços.

A equipe do portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de Lajedinho para buscar explicações sobre o uso de recursos do Fundo de Educação para a contratação de artistas, mas não teve sucesso. O espaço segue aberto para os devidos esclarecimentos.